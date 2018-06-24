كولومبيا تتخطى عقبة بولندا وتُنعش آمالها في بلوغ ثمن نهائي كأس العالم

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حقق منتخب كولومبيا فوزاً سهلاً على حساب نظيره منتخب بولندا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب كولومبيا في المباراة كلاً من المدافع يري مينا في الدقيقة الأربعين، إضافة إلى المهاجم المخضرم راداميل فالكاو في الدقيقة السبعين، وأيضاً النجم خوان كوادرادو في الدقيقة الخامسة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ليرفع بذلك منتخب كولومبيا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث في ترتيب المجموعة، فيما استقر رصيد منتخب بولندا عند صفر من النقاط في المركز الأخير في الترتيب، ليضمن بذلك المنتخب البولندي إقصائه بشكل رسمي منذ الدور الأول من عمر المونديال.

وعن المجموعة ذاتها أيضاً حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة منتخب السنغال مع نظيره منتخب السنغال، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأحد أيضاً على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب السنغال في المباراة كلاً من القائد ساديو ماني في الدقيقة الحادية عشر، إضافة إلى موسى فاجي في الدقيقة الحادية والسبعين، فيما سجل أهداف منتخب اليابان في المباراة كلاً من اللاعب تاكاشي إينوي في الدقيقة الرابعة والثلاثين، إضافة إلى اللاعب المخضرم كيسوكي هوندا في الدقيقة الثامنة والسبعين.

وجاءت هذه المباراة أيضاً ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ليرفع بذلك منتخب السنغال رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما رفع منتخب اليابان رصيده إلى 4 نقاط أيضاً في صدارة الترتيب مناصفة مع منتخب السنغال.

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