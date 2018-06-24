مدرب منتخب السعودية: طريقة واحدة فقط لإيقاف “محمد صلاح” !

Advertisements

تحدث الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الشقيق في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو الحالي عن المباراة القادمة، والتي سوف تجمع بين المنتخب الوطني المصري وبين شقيقه المنتخب السعودي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأحد، أكد المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي أن منتخب السعودية يطمح إلى تحقيق الانتصار فقط دون سواه على حساب المنتخب المصري.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي على أنه لا يُمكن إيقاف اللاعب المصري محمد صلاح إلا من خلال طريقة واحدة فقط، وهي محاولة التصدي له كفريق وليس من الناحية الفردية.

وعن محمد صلاح أيضاً، أشار المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي إلى أن محمد صلاح يتمتع بالعديد من المميزات، ويبقى أكبر دليل على نجاحه هو ما حققه طوال الموسم الماضي مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

إقرأ أيضاً:

مصادر أمريكية تؤكد تفكير “محمد صلاح” جدياً في الاعتزال دولياً.. واتحاد الكرة يكشف الحقيقة

تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس العالم الاثنين 25/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة