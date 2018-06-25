ملخص كامل لجميع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2018

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ملخص مباريات كأس العالم، انتهت في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو الحالي جميع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم ملخص كامل لجميع مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وبعد مرور أول جولتين من بطولة كأس العالم روسيا 2018، تأهل حتى الآن عن المجموعة الأولى كلاً من منتخب روسيا إضافة إلى منتخب الأوروغواي إلى الدور الثاني، وعن المجموعة الثالثة تأهل المنتخب الفرنسي، فيما تأهل منتخب كرواتيا عن المجموعة الرابعة، أما المجموعة السابعة فقد تأهل عنها كلاً من منتخب إنجلترا إضافة إلى منتخب بلجيكا.

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حقق منتخب روسيا الفوز على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

حقق منتخب الأوروغواي الفوز على حساب نظيره منتخب السعودية الشقيق بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

حقق منتخب البرتغال فوزاً صعباً على حساب نظيره منتخب المغرب الشقيق بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

حقق منتخب إسبانيا فوزاً صعباً على حساب نظيره منتخب إيران بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

حقق منتخب فرنسا فوزاً صعباً على حساب نظيره منتخب بيرو بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة منتخب الدنمارك مع نظيره منتخب أستراليا، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

تعرض منتخب الأرجنتين إلى خسارة قاسية على يد نظيره منتخب كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

حقق منتخب نيجيريا الفوز على حساب نظيره منتخب آيسلندا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

حقق منتخب البرازيل الفوز على حساب نظيره منتخب كوستاريكا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

حقق منتخب سويسرا الفوز على حساب نظيره منتخب صربيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

حقق منتخب ألمانيا فوزاً مثيراً للغاية على حساب نظيره منتخب السويد بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

حقق منتخب المكسيك الفوز على حساب نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

حقق منتخب بلجيكا فوزاً كاسحاً على حساب نظيره منتخب تونس الشقيق بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

حقق منتخب إنجلترا فوزاً كاسحاً على حساب نظيره منتخب بنما بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

حقق منتخب كولومبيا الفوز على حساب نظيره منتخب بولندا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، كما حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة منتخب السنغال مع نظيره منتخب اليابان، علماً بأن كلاً من المباراتين جاءتا في في الجولة الثانية من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم.

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