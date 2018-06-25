تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مصر والسعودية والمغرب في مباريات اليوم بكأس العالم

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يشهد اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي إقامة مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018م، حيث تُقام تحديداً مباريات كلاً من المجموعة الأولى إضافة إلى المجموعة الثانية.

وفي البداية تُقام مباريات المجموعة في توقيت واحد في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، حيث يواجه المنتخب الوطني المصري شقيقه المنتخب السعودي، كما يواجه منتخب الأوروغواي نظيره منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه.

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ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الأخيرة في المونديال:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / سعد الدين سمير / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / رمضان صبحي / عبد الله السعيد / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض مباراته الأخيرة في المونديال:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ياسر الشهراني / عمر هوساوي / أسامة هوساوي / منصور الحربي.

خط الوسط: عبدالله عطيف / سلمان الفرج / سالم الدوسري / يحيى الشهري / فهد المولد.

خط الهجوم: محمد السهلاوي.

وبعد ذلك مباشرة سوف تُقام مباريات المجموعة الثانية في توقيت واحد أيضاً، وذلك تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يواجه المنتخب المغربي الشقيق نظيره المنتخب الإسباني، كما يواجه المنتخب البرتغالي نظيره منتخب إيران.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض مباراته الأخيرة في المونديال:

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: نبيل درار / مهدي بن عطية / مروان داكوستا / أشرف حكيمي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / مبارك بوصوفة / نور الدين امرابط / يونس بلهندة / حكيم زياش.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

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