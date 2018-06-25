عاجل: كوبر يكشف عن تشكيل مصر أمام السعودية ومفاجآت مدوية !

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كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي عن التشكيل الأساسي للمنتخب الوطني المصري، وذلك في مباراته أمام المنتخب السعودي الشقيق في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وقد شهدت تشكيلة منتخب مصر مفاجآت من العيار الثقيل، حيث جاءت تشكيلة المنتخب الوطني المصري على النحو التالي:

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حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / عمرو وردة (محمد صلاح) / عبد الله السعيد / محمود حسن تريزيجيه.

/ عبد الله السعيد / محمود حسن تريزيجيه. خط الهجوم: مروان محسن.

وعقب الإعلان مباشرة عن التشكيلة الأساسية، قام الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على تويتر بتعديل التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني المصري، حيث طرأ تعديل وحيد فقط على تشكيلة المنتخب الوطني المصري، وذلك من خلال إشراك اللاعب محمد صلاح في التشكيلة الأساسية بدلاً من اللاعب عمرو وردة.

وتنطلق مباراة المنتخب الوطني المصري مع شقيقه المنتخب السعودي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة اليوم الإثنين، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم، علماً بأن كلاً من المنتخبين قد تم إقصائهُما بشكل رسمي من المونديال بعد الخسارة في أول مباراتين.

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