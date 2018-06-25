ميدو يكشف عن مدى أهمية مواجهة السعودية في ختام مشوار المنتخب الوطني في كأس العالم

Advertisements

تحدث الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك سابقاً ومحلل قنوات بي إن سبورت حالياً اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي عن المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا، والتي سوف تجمع بينه وبين شقيقه المنتخب السعودي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

حيث قام الكابتن أحمد حسام ميدو بنشر عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “مواجهة اليوم مهمة جداً لمصر، فالخسارة تجعل من هذا الجيل أسوأ جيل وصل إلى كأس العالم، والمكسب يجعله الجيل صاحب أول انتصار لمصر في كأس العالم”.

Advertisements

كما أضاف أيضاً في تغريدة أخرى: “أكثر ما أزعجني هو ظهور بعض اللاعبين الجيدين خائفين في آخر مباراتين، وما أتمنى أن أراه اليوم هو أن يتحرروا من الخوف ويلعبوا بثقة فليس لديهم ما يخسروه، التحضير النفسي للمباراة هو أهم شئ، اللاعبين الكبار عليهم دور كبير جداً”.

وفي آخر تغريدة له قال الكابتن أحمد حسام ميدو: “كرة القدم في بعض الوقت واضحة وصريحة لا تقبل القسمة على اثنين، الانتصار اليوم سيمر بمنتخبنا من كل المشاكل التي حاصرته بسلام، والخسارة ستُدخل الكرة المصرية في مشاكل لا حصر لها”.

إقرأ أيضاً:

تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مصر والسعودية والمغرب في مباريات اليوم بكأس العالم

تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018

ملخص كامل لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018

ملخص كامل لجميع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2018