موعد مباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم الثلاثاء 26/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فرنسا والدنمارك، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب الدنماركي في يوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن عشاق كرة القدم الفرنسية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فرنسا والدنمارك إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والدنمارك، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة فرنسا والدنمارك إضافة إلى التشكيل المتوقع للمنتخب الفرنسي في هذه المباراة.

موعد مباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم 2018

موعد مباراة فرنسا والدنمارك، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره المنتخب الدنماركي في يوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة فرنسا والدنمارك تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة وموعد مباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم 2018

موعد مباراة فرنسا والدنمارك، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018م، أما مباراة فرنسا والدنمارك سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة فرنسا والدنمارك منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب الفرنسي والتشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا في مباراته أمام منتخب الدنمارك

موعد مباراة فرنسا والدنمارك، يدخل المنتخب الفرنسي غمار مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات من المونديال، وهو في أعصاب هادئة للغاية بعدما نجح في ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، مما يجعل المنتخب الفرنسي يخوض مباراته أمام منتخب الدنمارك دون أي ضغوطات على الإطلاق من طرف جماهيره، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجماهير الفرنسية لا تزال تنتظر بدورها الأداء المميز من جانب لاعبي المنتخب الفرنسي، وخاصة في ظل المستوى الباهت الذي قدمه كل لاعب في المنتخب الفرنسي سواء في الجولة الأولى أو حتى في الجولة الثانية، علماً بأن المنتخب الفرنسي كان قد نجح في تحقيق الانتصار في المباراة الأولى على حساب نظيره منتخب أستراليا بصعوبة بالغة بهدفين مقابل هدف واحد، وفي المباراة الثانية لم يتغير أي شئ على الإطلاق حيث نجح المنتخب الفرنسي في تحقيق الانتصار مرة أخرى بصعوبة بالغة للغاية وهذه المرة على حساب نظيره منتخب بيرو بهدف وحيد مقابل لا شئ، وبكل تأكيد سوف يكون المنتخب الفرنسي مطالباً بضرورة تغيير هذه الصورة انطلاقاً من مباراته القادمة أمام منتخب الدنمارك، وخاصة وأن المنتخب الفرنسي من الممكن أن يجد نفسه في صدام ناري في الدور ثمن النهائي من عمر المونديال أمام منتخب الأرجنتين، والذي لا يجد أي مجال أمامه من أجل التأهل عن مجموعته الرابعة سوى من خلال المركز الثاني في الترتيب، وهو ما يعني بالتالي صدام تاريخي مرتقب سوف يقضي بدون أدنى شك على أمل أحد الطرفين في المونديال، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفرنسي ديدييه ديشان في موعد مباراة فرنسا والدنمارك المنتظر بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من هوغو لوريس في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من جبرييل سيديبي وأيضاً رافاييل فاران إضافة إلى صامويل أومتيتي وأخيراً بنجامين ميندي، وفي مركز خط الوسط سوف يتواجد كلاً من نغولو كانتي إضافة إلى بليز ماتويدي، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من كيليان مبابي إضافة إلى بول بوغبا وأيضاً أنطوان جريزمان، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد أوليفيه جيرو، ولا شك أن المدرب الفرنسي ديدييه ديشان يُدرك جيداً أن حجم الضغوطات عليه بات كبيراً للغاية من كل مكان سواء داخل فرنسا أو حتى خارجها، مما يجعله مطالباً بضرورة تحسين أداء المنتخب الفرنسي في المباريات القادمة، وخاصة لأن المنتخب الفرنسي يمتلك في الوقت الحالي جيلاً مثالياً للغاية على مستوى جميع الخطوط، مما يجعل خسارة المنتخب الفرنسي لقب كأس العالم في نسخته الحالية على أرض دولة روسيا بمثابة الخيبة، وذلك مثلما كان الحال تماماً حينما خسر المنتخب الفرنسي لقب كأس أمم أوروبا في صيف العام قبل الماضي 2016، وذلك حينما وصل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية إلا أنه خسر اللقب في نهاية المطاف على يد منتخب البرتغال، وهو السيناريو الذي لا يأمل أي مشجع فرنسي أن يتكرر من جديد في صيف العام الحالي 2018.

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