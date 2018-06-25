رسالة هامة من أبو ريدة للمنتخب الوطني قبل مباراته الأخيرة في مونديال روسيا

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حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على توجيه رسالة هامة للغاية إلى كل لاعبي المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي، وذلك قبل المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني المصري في المونديال أمام المنتخب السعودي الشقيق.

حيث قام المهندس هاني أبو ريدة بعقد جلسة خاصة مع كل لاعبي المنتخب الوطني المصري في فندق إقامة المنتخب الوطني المصري في ظهر اليوم، وذلك من أجل محاولة تحفيز اللاعبين قبل مواجهة المنتخب السعودي الشقيق.

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وفي إطار حديثه مع لاعبي المنتخب الوطني المصري، شدد المهندس هاني أبو ريدة على ضرورة تركيز كافة اللاعبين على تحقيق الانتصار فقط دون سواه على حساب المنتخب السعودي، كما شدد أيضاً على ضرورة عدم التركيز على أي نوع من أنواع الشائعات التي يتم إطلاقها على بعثة المنتخب الوطني من طرف مختلف وسائل الإعلام.

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