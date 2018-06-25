موعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا في كأس العالم الثلاثاء 26/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا، يستعد المنتخب الأرجنتيني لملاقاة نظيره المنتخب النيجيري في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم الأرجنتينية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ونيجيريا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا إضافة إلى التشكيل المتوقع للمنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة.

موعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا في كأس العالم 2018

موعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا، يستعد المنتخب الأرجنتيني لملاقاة نظيره المنتخب النيجيري في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة الأرجنتين ونيجيريا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة وموعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا في كأس العالم 2018

موعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة الأرجنتين ونيجيريا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأرجنتين ونيجيريا منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب الأرجنتيني والتشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين في مباراته أمام منتخب نيجيريا

موعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا، يدخل المنتخب الأرجنتيني غمار مباراته الثالثة في دور المجموعات في مونديال روسيا الحالي عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه، وذلك من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من المونديال، وخاصة بعد تعثر منتخب الأرجنتين بعد مرور أول جولتين من عمر المونديال، حيث سقط منتخب الأرجنتين في فخ التعادل بهدف لمثله في مباراته الأولى أمام منتخب آيسلندا، ومن ثم تعرض المنتخب الأرجنتيني إلى خسارة كارثية للغاية على يد نظيره منتخب كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما وضع المنتخب الأرجنتيني في وضعية سيئة للغاية في النسخة الحالية من المونديال، وهو الأمر الذي جعله على مشارف الإقصاء بشكل رسمي من الدور الأول، ويبقى الأمل الوحيد بالنسبة إلى المنتخب الأرجنتيني من أجل التأهل إلى الدور الثاني من المونديال هو فوزه في هذه الجولة على حساب نظيره منتخب نيجيريا بأي نتيجة ممكنة حتى يضمن تأهله دون أي مشاكل على الإطلاق، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي بنسبة كبيرة للغاية في موعد مباراة الأرجنتين ونيجيريا المنتظر على تشكيلة سوف تتألف من ويلي كاباييرو في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من جابرييل ميركادو إضافة إلى نيكولاس أوتاميندي وأيضاً ماركوس روخو وأخيراً نيكولاس، وفي مركز خط الوسط سوف يتواجد كلاً من خافيير ماسكيرانو إضافة إلى لوكاس بيليا، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من أنخيل دي ماريا إضافة إلى باولو ديبالا، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد كلاً من ليونيل ميسي إضافة إلى جونزالو هيغواين.

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