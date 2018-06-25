ملخص مباراة مصر والسعودية الاثنين 25/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة مصر والسعودية، حقق المنتخب السعودي فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف المنتخب السعودي في المباراة كلاً من سلمان الفرج في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، إضافة إلى سالم الدوسري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة المنتخب الوطني المصري اللاعب محمد صلاح في الدقيقة الثانية والعشرين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ليرفع بذلك المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث في الترتيب، فيما استقر رصيد المنتخب الوطني المصري عند صفر من النقاط في المركز الرابع في الترتيب، علماً بأن كلاً من المنتخبين قد تم إقصائهُما بشكل رسمي من الدور الأول من المونديال، وإليكم الآن ملخص مباراة مصر والسعودية.

وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني المصري الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / محمد صلاح / عبد الله السعيد / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الأرجنتيني هيكتور كوبر.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة المنتخب السعودي الشقيق في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

خط الدفاع: محمد البريك / أسامة هوساوي / معتز هوساوي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / سلمان الفرج / سالم الدوسري / هتان باهبري / حسين المقهوي.

خط الهجوم: فهد المولد.

المدير الفني: الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

ملخص مباراة مصر والسعودية والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مصر والسعودية، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة وأن كلاً منهما يبحث عن تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ختام المونديال بأفضل صورة ممكنة.

وفي الدقيقة الخامسة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لصالح المنتخب السعودي في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب سالم الدوسري كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته ذهبت عالية في نهاية المطاف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب المنتخب الوطني المصري فقد جاء في الدقيقة الثانية والعشرين، وذلك حينما استغل اللاعب محمد صلاح ثغرة في خط دفاع المنتخب السعودي ليُسجل على إثرها الهدف الأول لمصلحة منتخب بلاده وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير المصرية في المدرجات.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير سنحت فرصة أخرى مثالية لصالح المنتخب الوطني المصري من أجل تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما انفرد اللاعب محمد صلاح بحارس المرمى ياسر المسيليم، إلا أن محمد صلاح أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية ليُضيع على منتخب بلاده فرصة قتل المباراة بشكل نهائي.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة الثالثة والثلاثين، كاد المنتخب الوطني المصري ينجح مرة أخرى في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب محمود حسن تريزيجيه كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير المصرية.

وفي الدقيقة الحادية والأربعين سنحت أمام المنتخب السعودي فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها المهاجم فهد المولد، إلا أن السد العالي عصام الحضري تصدى لها بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع تحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء أخرى، ليتولى تنفيذها هذه المرة اللاعب سلمان الفرج بنجاح محرزاً هدف التعادل لمصلحة منتخب بلاده، وبعدها مباشرة اضطر المدير الفني الأرجنتيني هيكتور إلى إجراء أول تعديل على تشكيلته، وذلك من خلال إشراك اللاعب عمرو وردة بدلاً من المصاب عبد الله السعيد، لينتهي الشوط بعدها مباشرة دون أي جديد على الإطلاق.

ملخص مباراة مصر والسعودية والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مصر والسعودية، في شوط المباراة الثاني بدا العزم واضحاً للغاية على كلاً من المنتخبين من أجل التقدم في النتيجة، وخاصة وأن نتيجة التعادل لن تكون مرضية على الإطلاق بالنسبة إلى الجماهير المصرية أو حتى الجماهير السعودية.

ومع مرور الدقائق فرض المنتخب السعودي أسلوب لعبه بشكل كامل على مجريات اللعب، وفي مقابل ذلك تراجع أداء المنتخب الوطني المصري كثيراً بشكل مفاجئ تماماً وسط حالة من الترقب من طرف الجماهير المصرية.

وفي الدقيقة الرابعة والستين حاول المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل الأهداف، وذلك من خلال إشراك اللاعب رمضان صبحي بدلاً من المهاجم مروان محسن.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط حاول المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي في الجانب المقابل أن يقوم هو أيضاً بتنشيط خطوطه الأمامية من أجل الغرض ذاته، وذلك من خلال إشراك المهاجم مهند عسيري بدلاً من اللاعب هتان باهبري.

وفي الدقيقة التاسعة والستين كاد المنتخب السعودي ينجح في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب حسين المقهوي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن السد العالي عصام الحضري تألق بشكل ملفت للغاية وأبعدها بأطراف أصابعه للخارج بنجاح.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة واصل كلاً من المنتخبين عملية البحث عن تسجيل الهدف الثاني، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وحينها استغل اللاعب سالم الدوسري ثغرة واضحة في خط دفاع المنتخب الوطني المصري من الجبهة اليسرى ليُسجل على إثرها الهدف الثاني لمصلحة المنتخب السعودي في المباراة مهدياً منتخب بلاده الفوز الأول والوحيد في المونديال.

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