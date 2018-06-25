الأوروغواي تضمن صدارة المجموعة الأولى بكأس العالم بعد فوزها المريح على روسيا

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حقق منتخب الأوروغواي فوزاً سهلاً للغاية على حساب نظيره منتخب روسيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب الأوروغواي في المباراة كلاً من النجم لويس سواريز في الدقيقة العاشرة، إضافة إلى اللاعب الروسي دينيس تشيرشيف بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة والعشرين، وأيضاً النجم إدينسون كافاني في الدقيقة التسعين من عمر المباراة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وبذلك رفع منتخب الأوروغواي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما استقر رصيد منتخب روسيا عند 6 نقاط في المركز الثاني في الترتيب.

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