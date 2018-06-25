رد فعل قوي من “محمد صلاح” بعد الخسارة أمام السعودية.. وقرار حاسم من اتحاد الكرة بخصوص كوبر

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كشف مراسل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية منذ قليل اليوم الأثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي عن رد فعل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني المصري على يد شقيقه المنتخب السعودي في آخر مباراة له في مونديال روسيا الحالي.

حيث أكد مراسل شبكة قنوات بي إن سبورت أن حالة من الغضب العارم كانت متواجدة داخل غرفة تغيير ملابس المنتخب الوطني المصري، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن أول لاعب غادر غرفة تغيير الملابس هو محمد صلاح الذي توجه بشكل سريع إلى حافلة المنتخب الوطني المصري.

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كما أضاف مراسل شبكة قنوات بي إن سبورت أيضاً، أن محمد صلاح قال له أثناء التوجه إلى الحافلة: “ألقاك في إنجلترا”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن محمد صلاح بدت عليه علامات الحزن الشديد بسبب خسارة المنتخب الوطني المصري على يد المنتخب السعودي.

ومن جانبه قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر إلى كامل أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، على أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بالإعلان في مساء اليوم الإثنين عن رحيل الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بشكل رسمي عن صفوف أحفاد الفراعنة بعد الفشل الذي حققه في المونديال.

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