ملخص مباراة البرتغال وإيران الاثنين 25/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة البرتغال وإيران، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة منتخب البرتغال مع نظيره منتخب إيران، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب موردوفيا أرينا على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة المنتخب البرتغالي اللاعب ريكاردو كواريزما في الدقيقة الخامسة والأربعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة المنتخب الإيراني اللاعب كريم أنصاري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وبذلك رفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني في الترتيب، ليضمن بذلك تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، فيما رفع المنتخب الإيراني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث في الترتيب، ليضمن بذلك إقصائه بشكل رسمي من المونديال.

وجاءت تشكيلة منتخب البرتغال الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / كيبلير بيبي / فونتي / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / أدريان سيلفا / ريكاردو كواريزما / جواو ماريو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / أندري سيلفا.

المدير الفني: البرتغالي فرناندو سانتوس.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب إيران الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيرانفاند.

خط الدفاع: رامين / مرتضى بور / ماجد حسيني / إحسان حاجي صافي.

خط الوسط: سايد / اوميد / أميري فاهيد / مهدي ترابي / أشكان.

خط الهجوم: سردار أزمون.

المدير الفني: البرتغالي كارلوس كيروش.

ملخص مباراة البرتغال وإيران والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة البرتغال وإيران، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض المنتخب البرتغالي سيطرته الكاملة على مجريات اللعب في إطار سعيه لتسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك تراجع منتخب إيران بكامل عناصره إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف.

ومع مرور الدقائق وجد المنتخب البرتغالي أمامه صعوبات كبيرة للغاية من أجل اختراق خط دفاع منتخب إيران، وفي مقابل ذلك لم يفعل منتخب إيران أي شئ سوى الصمود في مناطقه الدفاعية دون حتى محاولة الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الأربعين، حاول الدون كريستيانو رونالدو أن يفك الشفرة الدفاعية للمنتخب الإيراني، وذلك حينما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى بيرانفاند أمسك الكرة بنجاح دون أي مشاكل على الإطلاق محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الخامسة والأربعين نجح المنتخب البرتغالي أخيراً في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له اللاعب ريكاردو كواريزما الهدف الأول بطريقة أكثر من رائعة وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير البرتغالية، لتمر بعدها بقية دقائق الشوط دون أن تشهد أي جديد من المنتخبين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز المنتخب البرتغالي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة البرتغال وإيران والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة البرتغال وإيران، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب البرتغالي عازماً على تسجيل هدفه الثاني في المباراة بأي وسيلة ممكنة من أجل قتل المباراة نهائياً، وفي مقابل ذلك بحث منتخب إيران عن المستحيل من خلال تعديل النتيجة في المقام الأول على أقل تقدير.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين سنحت أمام المنتخب البرتغالي فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل الهدف الثاني، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء بعد حصوله على المساعدة من تقنية حكم الفيديو، ليتولى تنفيذها الدون كريستيانو رونالدو إلا أن حارس المرمى بيرانفاند تألق بشكل ملفت وتصدى للكرة بنجاح مُبقياً على آمال منتخب بلاده في المباراة.

وفي الدقيقة التاسعة والستين حاول المدير الفني البرتغالي فرناندو سانتوس أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية، وذلك من خلال إشراك اللاعب برناردو سيلفا بدلاً من اللاعب المخضرم ريكاردو كواريزما الذي ظهر التعصب عليه واضحاً للغاية طوال دقائق الشوط الثاني.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثمانين، حاول المدير الفني البرتغالي فرناندو سانتوس أن يقوم بتعزيز خط وسط ميدانه من أجل إغلاق كافة الطرق على المنتخب الإيراني، وذلك من خلال إشراك اللاعب المخضرم جواو موتينيو بدلاً من اللاعب جواو ماريو.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة لم يتغير الوضع على الإطلاق من الطرفين، ليستمر ذلك السيناريو حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وحينها تحصل منتخب إيران على ركلة جزاء، ليتولى تنفيذها اللاعب البديل كريم أنصاري بنجاح محرزاً هدف التعادل لمصلحة المنتخب الإيراني.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المباراة ذهبت بعد ذلك مباشرة إلى نهايتها دون أن تشهد أي جديد من المنتخبين، ليضمن بذلك المنتخب البرتغالي تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي فيما ضمن المنتخب الإيراني إقصائه بشكل رسمي من المونديال.

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