رسمياً: اتحاد الكرة يؤكد رحيل هيكتور كوبر عن منتخب مصر بعد الفشل في كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي عن رحيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بشكل رسمي عن صفوف المنتخب المصري بعد الفشل في مونديال روسيا.
حيث كتب اللواء ثروت سويلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك منذ قليل: “رحيل هيكتور كوبر بعد فشله في كأس العالم”.
ومن جانبها كانت العديد من المصادر المقربة من بعثة المنتخب الوطني المصري في دولة روسيا، قد أكدت أن المهندس هاني أبو ريدة حرص على توجيه الشكر إلى أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بالكامل بعد الفشل الذريع لهم في مونديال روسيا الحالي.
إقرأ أيضاً:
تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018
ملخص مباراة مصر والسعودية الاثنين 25/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018
ملخص كامل لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018
ملخص كامل لجميع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2018
التعليقات