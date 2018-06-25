إسبانيا تضمن مقعدها رسمياً في ثمن نهائي كأس العالم رغم تعادلها مع المغرب

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب المغرب، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا.
وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب إسبانيا في المباراة كلاً من النجم إيسكو في الدقيقة التاسعة عشر، إضافة إلى المهاجم أسباس في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، فيما سجل أهداف المنتخب المغربي في المباراة كلاً من المهاجم خالد بوطيب في الدقيقة الرابعة عشر، إضافة إلى اللاعب يوسف آيت بن ناصر في الدقيقة الحادية والثمانين.
وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وبذلك رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما رفع منتخب المغرب رصيده إلى نقطة واحدة فقط لا غير في المركز الأخير في الترتيب.
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