فرنسا والدنمارك يكتفيان بالتعادل ويضمنا مقعدهُما في ثمن نهائي كأس العالم

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حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة منتخب فرنسا مع نظيره منتخب الدنمارك، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ليرفع بذلك منتخب فرنسا رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما رفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني في الترتيب، ليضمن بالتالي كلاً من المنتخبين تأهلهُما بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من المونديال.

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وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً، حقق منتخب بيرو الانتصار على حساب نظيره منتخب أستراليا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب بيرو في المباراة كلاً من أندري كاريو في الدقيقة الثامنة عشر، إضافة إلى القائد المخضرم باولو جيريرو في الدقيقة الخمسين، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت أيضاً ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وعلى إثر هذه النتيجة رفع منتخب بيرو رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث في الترتيب، فيما استقر رصيد منتخب أستراليا عند نقطة واحدة فقط لا غير في المركز الأخير في الترتيب، علماً بأن كلاً من المنتخبين قد تم إقصائهُما بشكل رسمي من الدور الأول من المونديال.

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