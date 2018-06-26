ملخص مباراة الأرجنتين ونيجيريا الثلاثاء 26/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة الأرجنتين ونيجيريا، حقق منتخب الأرجنتين فوزاً مثيراً للغاية على حساب نظيره منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب الأرجنتين في المباراة كلاً من النجم ليونيل ميسي في الدقيقة الرابعة عشر، إضافة إلى المدافع ماركوس روخو في الدقيقة السابعة والثمانين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب نيجيريا في المباراة اللاعب فيكتور موزيس في الدقيقة الحادية والخمسين من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ليرفع بذلك منتخب الأرجنتين رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني في الترتيب خلف صاحب الصدارة منتخب كرواتيا، ليضمن كلاً منهما التأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، فيما استقر رصيد منتخب نيجيريا عند 3 نقاط في المركز الثالث في الترتيب.

وجاءت تشكيلة منتخب الأرجنتين الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

خط الدفاع: جابرييل ميركادو / نيكولاس أوتاميندي / روخو / نيكولاس.

خط الوسط: خافيير ماسكيرانو / إيفر بانيغا / إينزو بيريز / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / غونزالو هيغواين.

المدير الفني: الأرجنتيني خورخي سامباولي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب نيجيريا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو.

خط الدفاع: ويليام تروست / ليون بالوغون / كينيث أوميرو.

خط الوسط: فيكتور موزيس / جويل أوبي ميكيل / ايتيبو / ويلفريد نديدي / بريان إيدو.

خط الهجوم: كلتشي / أحمد موسى.

المدير الفني: الألماني جيرنوت روهر.

ملخص مباراة الأرجنتين ونيجيريا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأرجنتين ونيجيريا، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً بدا التوتر واضحاً للغاية على كل كل لاعبي المنتخب الأرجنتيني، وخاصة في ظل الضغوطات الكبيرة المنصبة على عاتق كل اللاعبين من طرف الجماهير الأرجنتينية نظراً لعدم إمكانية التأهل إلى الدور الثاني من المونديال.

وفي الدقيقة التاسعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لصالح منتخب نيجيريا في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب أحمد موسى كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الخوف والترقب الشديد من الطرف الجماهير الأرجنتينية.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب الأرجنتين في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الرابعة عشر حينما انفرد النجم ليونيل ميسي بحارس المرمى فرانسيس، ليُسجل البرغوث أولى الأهداف لمصلحة منتخب بلاده وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الأرجنتينية وخاصة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا

وفي الدقيقة السابعة والعشرين كاد المنتخب الأرجنتيني يُسجل هدفه الثاني في المباراة ويقتل الإثارة نهائياً، وذلك حينما انفرد المهاجم جونزالو هيغواين بحارس المرمى فرانسيس، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وتصدى للكرة بنجاح.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثلاثين، سنحت فرصة مثالية لصالح منتخب الأرجنتين من أجل تحقيق مبتغاه، وهذه المرة حينما نفذ النجم ليونيل ميسي ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، ولكن القائم الأيسر لحارس المرمى فرانسيس تصدى للكرة في نهاية المطاف وحرم منتخب التانجو من تسجيل ثاني الأهداف.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الطرفين وخاصة من جانب من الأرجنتين الذي أراد الحفاظ على تقدمه حتى النهاية، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم منتخب الأرجنتين بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الأرجنتين ونيجيريا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأرجنتين ونيجيريا، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة البداية حاول المدير الفني الألماني جيرنوت روهر أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، وذلك من خلال إشراك المهاجم أوديون بدلاً من اللاعب كلتشي.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين سنحت أمام منتخب نيجيريا فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها اللاعب فيكتور موزيس بنجاح مدركاً هدف التعادل لمصلحة منتخب نيجيريا وسط حالة من الصدمة من طرف الجماهير الأرجنتينية.

وبعدها بعشرة دقائق فقط حاول المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي من أجل تسجيل الهدف الثاني بأي وسيلة ممكنة، وذلك من خلال إشراك اللاعب الشاب كريستيان بافون بدلاً من اللاعب إينزو بيريز.

وفي الدقيقة الثمانين دفع المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي بآخر أوراقه الهجومية في المباراة بحثاً عن الانتصار والتأهل، وذلك من خلال إشراك المهاجم سيرجيو أجويرو بدلاً من الظهير الأيسر نيكولاس.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر نهاية المباراة على وقع التعادل وإقصاء منتخب الأرجنتين، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق وذلك حينما نجح المنتخب الأرجنتيني في تسجيل هدفه الثاني في المباراة عبر المدافع ماركوس روخو في الدقيقة السابعة والثمانين عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع منتخب نيجيريا وسط أجواء فرحة هستيرية لا مثيل لها في مدرجات ملعب المباراة من طرف الجماهير الأرجنتينية، لتمر بعدها بقية الدقائق دون أن تشهد أي جديد حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز مثير للغاية ضمن للمنتخب الأرجنتيني التأهل بشكل رسمي إلى الدور الثاني من المونديال.

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