مؤتمر اتحاد الكرة.. أبو ريدة يكشف عن حقائق مثيرة بخصوص مشاركة مصر في كأس العالم

Advertisements

عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يونيو الحالي مؤتمراً صحفياً، وذلك من أجل الكشف عن العديد من الحقائق المثيرة حول مشاركة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا.

وفي إطار ذلك المؤتمر تحدث المهندس هاني أبو ريدة عن العديد من الملفات التي تم إثارتها في الأيام القليلة الماضية في الرأي العام المصري، وذلك تحديداً بخصوص فضائح تذاكر كأس العالم إضافة إلى ملف محمد صلاح وأزمته مع الصحافة البريطانية بسبب رئيس الشيشان، وأيضاً التقرير المالي حول كافة المصاريف لبعثة المنتخب الوطني المصري أثناء تواجده في دولة روسيا.

Advertisements

وإليكم الآن أبرز ما قاله المهندس هاني أبو ريدة في المؤتمر الصحفي:

في بداية حديثه، قال: “لا أملك سوى الاعتذار لكل من يعمل في الوسط الرياضي بخصوص أداء منتخب مصر في كأس العالم وخاصة في آخر مباراتين أمام منتخب روسيا ومن ثم أمام منتخب السعودية”.

كما أضاف أيضاً: “كل من تابع المنتخب الوطني المصري في فترة الإعداد قبل المونديال، كان لديه أمل في تقديم أداء أفضل في المونديال، كل وسائل الإعلام المصرية أساءت إلى اتحاد الكرة في الفترة الماضية، من جانبنا تم الإنتهاء من إعداد التقرير المالي والإداري لفترة تواجد بعثة المنتخب في دولة روسيا، كل التفاصيل سوف يتم توضيحها بشكل مفصل إلى الرأي العام”.

عن التقرير الفني، قال المهندس هاني أبو ريدة: “طلبت من هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني المصري إعداد تقرير فني عن أداء منتخب مصر في آخر 3 سنوات، التقرير سوف يكون جاهزاً خلال ال48 ساعة القادمة”.

عن فضائح تذاكر المونديال، قال المهندس هاني أبو ريدة: “كل الأنباء التي ترددت في مختلف وسائل الإعلام المصرية في الأيام الماضية بخصوص قيام أعضاء اتحاد الكرة ببيع تذاكر المونديال كسوق سوداء أي بضعف سعرها، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق”.

كما أضاف أيضاً: “تم توزيع تذاكر المونديال على الجميع في الإطار السليم، كل تذكرة يتواجد عليها اسم الشخص الحاضر، لم يتم توزيع أي تذاكر مجانية أو دعوات، اتحاد الكرة مستعد لأي مسائلة من أي جهة رقابية، أدعو الجهات الرقابية إلى الإطلاع على ملف بيع تذاكر المونديال في أي وقت”.

وفي ختام حديثه عن هذه النقطة، قال: “اتحاد الكرة أدى وظيفته على أكمل وجه مع المنتخب الوطني المصري، نجحنا في الوصول إلى نهائي كأس أمم أفريقيا إضافة إلى الوصول إلى كأس العالم بعد غياب 28 سنة، في حالة وقوع أي عضو من أعضاء الاتحاد في خطأ مثلما حدث مع مجدي عبد الغني، يتم حينها تحويله إلى التحقيق ومن ثم اتخاذ إجراء قانوني ضده”.

عن أزمة سعد سمير مع محمود كهربا، قال المهندس هاني أبو ريدة: “تم توقيع عقوبات على كلاً من اللاعبين بسبب هذه الواقعة، لم يتم الإعلان عن العقوبة في ذلك التوقيت بسبب تركيز الجميع على المونديال”.

كما أضاف أيضاً: “تم توقيع عقوبات على لاعبين أخرين بسبب تصوير فيديوهات في غرفهم لإحدى القنوات الفضائية خلال المونديال، كأس العالم لم يكن سبوبة إعلانات مثلما يتصور الرأي العام، كل لاعب في العالم يتقاضى أجراً بسبب تواجده مع منتخب بلاده، اتحاد الكرة حاول توفير ذلك للمنتخب الوطني من خلال الإعلانات”.

وفي ختام حديثه حول هذه النقطة، قال: “الاتحاد الدولي لكرة القدم هو من تكفل بكافة مصاريف بعثة المنتخب الوطني المصري في دولة روسيا، اتحاد الكرة لم يدفع أي شئ طوال فترة إقامته في دولة روسيا”.

عن أزمة محمد صلاح مع الصحافة البريطانية بسبب رئيس الشيشان، قال المهندس هاني أبو ريدة: “الدولة سوف تُحاول أن تُساعد محمد صلاح في أزمته الحالية، اتحاد الكرة لم يفتعل أي مشكلة على الإطلاق مع محمد صلاح سواء قبل المونديال أو حتى خلال المونديال، محمد صلاح كان حزين بسبب إصابته قبل المونديال”.

وفي ختام حديثه، قال: “يجب توجيه التحية إلى كل لاعبي المنتخب الوطني المصري بسبب الوصول إلى كأس العالم بعد غياب 28 عام، لم يتمكن الجيل السابق الذي كان مليئاً بالنجوم من تحقيق ذلك الإنجاز”.

إقرأ أيضاً:

تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018

ملخص كامل لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018

ملخص كامل لجميع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2018