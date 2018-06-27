تريزيجيه يقترب من التوقيع رسمياً لنادي أوروبي كبير خلال ساعات

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يونيو الحالي أن اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا التركي بات على مشارف التوقيع بشكل رسمي مع أحد الأندية الأوروبية خلال الساعات القليلة القادمة.
حيث أشارت التقارير إلى أن مصادر مقربة من اللاعب محمود حسن تريزيجيه قد أكدت أن اللاعب اتجه في صباح اليوم الأربعاء رفقة وكيل أعماله إلى مدينة ميلانو الإيطالي، وذلك تمهيداً لتعاقده بشكل رسمي مع نادي إنتر الإيطالي.
كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعب محمود حسن تريزيجيه لن يلعب ضمن صفوف نادي إنتر في الأشهر الستة القادمة، وذلك لأن إدارة نادي إنتر قررت إعارته إلى نادي بارما الإيطالي حتى شهر يناير القادم من مطلع العام 2019 أي حتى خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
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