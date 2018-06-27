رسمياً: إقصاء بطل العالم ألمانيا من كأس العالم بعد الخسارة من كوريا الجنوبية

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تعرض منتخب ألمانيا حامل اللقب إلى خسارة مفاجئة للغاية على يد نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان في مدينة كازان على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب كوريا الجنوبية في المباراة كلاً من اللاعب كيم يونغ جون في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، إضافة إلى القائد سون هيونغ مين في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث في الترتيب، فيما استقر رصيد منتخب ألمانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع في الترتيب، علماً بأن كلاً من المنتخبين قد ضمن الإقصاء بشكل رسمي من الدور الأول من المونديال.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً، حقق منتخب السويد فوزاً عريضاً على حساب نظيره منتخب المكسيك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الأربعاء على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب السويد في المباراة كلاً من المدافع لودويغ في الدقيقة الخمسين، إضافة إلى المدافع أندرياس في الدقيقة الثانية والستين من ركلة جزاء، وأيضاً المدافع المكسيكي ايدسون ألفاريز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة والسبعين.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وبذلك رفع منتخب السويد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة، فيما استقر رصيد منتخب المكسيك عند 6 نقاط في المركز الثاني في الترتيب، علماً بأن كلاً من المنتخبين قد ضمن التأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال.

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