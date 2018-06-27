مجدي عبد الغني يسخر من إقصاء منتخب ألمانيا من كأس العالم

Advertisements

قام الكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري سابقاً وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً بالتعليق اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يونيو الحالي على إقصاء منتخب ألمانيا منذ الدور الأول من مونديال روسيا الحالي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء، سخر الكابتن مجدي عبد الغني من إقصاء المنتخب الألماني من الدور الأول من المونديال، حيث قال الكابتن مجدي عبد الغني تحديداً: “أعتقد أن مجلس الشعب الألماني سوف يُطالب باستجواب كافة عناصر الاتحاد الألماني لكرة القدم، وأيضاً الجماهير الألمانية سوف تُطالب كافة أعضاء بضرورة الاستقالة من مناصبهم”.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أكد الكابتن مجدي عبد الغني أن المدرب الألماني يواخيم لوف سوف يستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني بالرغم من الخسارة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الجماهير الألمانية تُفكر بهدوء وتعلم جيداً أن الرياضة عبارة عن مكسب وخسارة.

وفي ختام تصريحاته أشار الكابتن مجدي عبد الغني إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم يمتلك في الوقت الراهن السيرة الذاتية للعديد من المدربين سواء الأجانب أو حتى المحليين، على أن يتم الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني في ظرف أسبوع واحد فقط لا غير.

إقرأ أيضاً: مؤتمر اتحاد الكرة.. أبو ريدة يكشف حقائق مثيرة بخصوص مشاركة مصر في كأس العالم