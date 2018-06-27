البرازيل تتخطى عقبة صربيا وتضمن مقعدها في ثمن نهائي كأس العالم

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حقق منتخب البرازيل الفوز على حساب نظيره منتخب صربيا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب البرازيل في المباراة كلاً من اللاعب باولينيو في الدقيقة السادسة والثلاثين، إضافة إلى المدافع تياغو سيلفا في الدقيقة الثامنة والستين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع منتخب البرازيل رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة، ليضمن بذلك تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، فيما استقر رصيد منتخب صربيا عند 3 نقاط فقط في المركز الثالث في الترتيب، ليضمن بذلك إقصائه من الدور الأول من المونديال.

وفي مباراة أخرى اليوم أيضاً، اكتفى منتخب سويسرا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع نظيره منتخب كوستاريكا، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأربعاء على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب سويسرا في المباراة كلاً من بيريليم دزيمايلي في الدقيقة الحادية والثلاثين، إضافة إلى جوسيب درميتش في الدقيقة الثامنة والثمانين، فيما سجل أهداف منتخب كوستاريكا في المباراة كلاً من اللاعب كيندال في الدقيقة السادسة والخمسين، إضافة إلى حارس المرمى السويسري يان سومر بالخطأ في مرماه في الدقيقة التسعين.

وعلى إثر هذه النتيجة رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني في الترتيب، فيما رفع منتخب كوستاريكا رصيده إلى نقطة واحدة فقط في المركز الرابع في الترتيب.

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