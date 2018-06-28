الاتحاد المغربي يكشف حقيقة تدريب هيرفي رينار للمنتخب الوطني المصري

Advertisements

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي حقيقة رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينار عن منصب المدير الفني للمنتخب المغربي، وذلك لكي يتولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري في الأيام القليلة القادمة.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، أكد محمد مقروف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم أن المدرب الفرنسي هيرفي رينار لديه عقداً يمتد مع الاتحاد المغربي لكرة القدم حتى صيف عام 2022م أي حتى بعد نهاية مونديال قطر.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد محمد مقروف على أن الاتحاد المغربي لكرة القدم متمسك بشدة بالمدرب الفرنسي هيرفي رينار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مفاوضات الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار تُعتبر “كلام فارغ”.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الاتحاد المغربي لكرة القدم في ظل سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتعويض رحيل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر عن منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، وذلك بعد الفشل الذريع الذي حققه رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا الحالي.

حيث لم يفعل المنتخب الوطني المصري أي شئ سوى الخسارة في ثلاث مباريات على التوالي قبل عودته إلى الأراضي المصرية مرة أخرى، وهو الأمر الذي جعل هناك حالة من الغضب العارم في الشارع المصري بأكمله، مما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم إلى محاولة التعاقد مع مدير فني صاحب اسم كبير من أجل إرضاء الشارع المصري.

إقرأ أيضاً: تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018