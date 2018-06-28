ملخص مباراة كولومبيا والسنغال الخميس 28/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة كولومبيا والسنغال، حقق منتخب كولومبيا فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره منتخب السنغال بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب كولومبيا في المباراة المدافع يرى مينا في الدقيقة الرابعة والسبعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ليضمن بذلك تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، فيما استقر رصيد منتخب السنغال عند 4 نقاط في المركز الثالث في الترتيب، ليضمن بذلك منتخب السنغال إقصائه بشكل رسمي من الدور الأول من المونديال.

وجاءت تشكيلة منتخب كولومبيا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: سانتياغو أرياس / دافينسون سانشيز / يرى مينا / موخيكا.

خط الوسط: كارلوس سانشيز / أوريبي / خاميس رودريغيز / كوينتيرو / خوان كوادرادو.

خط الهجوم: راداميل فالكاو.

المدير الفني: الأرجنتيني خوسيه بيكرمان.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب السنغال الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خادم ندياي.

خط الدفاع: الأمين جاساما / كاليدو كوليبالي / ساليف ساني / يوسف سابالي.

خط الوسط: ادريسا جانا / شيخو كوياتي / إسماعيل سار.

خط الهجوم: ساديو ماني / كيتا بالدي / مباي نيانغ.

المدير الفني: السنغالي أليو سيسي.

ملخص مباراة كولومبيا والسنغال والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة كولومبيا والسنغال، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة منتخب كولومبيا الذي كان مدعوماً بشكل قوي للغاية من طرف جماهيره الغفيرة في المدرجات.

وفي الدقيقة الثانية عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لصالح منتخب كولومبيا في المباراة، وذلك حينما نفذ اللاعب كوينتيرو ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن حارس المرمى خادم ندياي أبعدها للخارج في نهاية المطاف.

وبعدها بخمسة دقائق فقط كاد حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لمصلحة منتخب السنغال، إلا أن الحكم سرعان ما عاد عن قراره وألغى ركلة جزاء بعد حصوله على المساعدة من تقنية حكم الفيديو التي أنصفت منتخب كولومبيا من خلال عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة منتخب السنغال.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والثلاثين، تلقى منتخب كولومبيا ضربة موجعة للغاية إثر تعرض نجمه خاميس رودريغيز إلى الإصابة، مما دفع المدير الفني الأرجنتيني خوسيه بيكرمان إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب لويس مورييل بدلاً منه.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين.

ملخص مباراة كولومبيا والسنغال والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة كولومبيا والسنغال، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الكولومبي عازماً على التسجيل بأي وسيلة ممكنة، وخاصة لأنه يُدرك جيداً أن نتيجة التعادل سوف تُقصيه في نهاية المطاف من المونديال، فيما بدا منتخب السنغال متحفظاً نوعاً ما في مناطقه الخلفية تجنباً لاستقبال أي هدف في شباكه.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب كثيراً مرة أخرى من الطرفين، وخاصة هذه المرة في ظل تقدم منتخب بولندا في التوقيت ذاته على نظيره منتخب اليابان، وهو ما يعني بالتالي تأهل كلاً من منتخب السنغال إضافة إلى منتخب كولومبيا إلى الدور ثمن النهائي من المونديال.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والسبعين، تلقى منتخب السنغال ضربة موجعة إثر تعرض مدافعه يوسف سابالي إلى إصابة لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدير الفني السنغالي أليو سيسي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك المدافع موسى فاجي بدلاً منه.

وفي الدقيقة ذاتها نجح منتخب كولومبيا في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك عبر رأسية المدافع يرى مينا من داخل منطقة الجزاء عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع منتخب السنغال أثناء تنفيذ الركلة الركنية لصالح منتخب كولومبيا.

وفي الدقيقة السابعة والسبعين كاد منتخب السنغال ينجح في تعديل النتيجة بشكل سريع، وذلك حينما سدد اللاعب مباي نيانغ كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ديفيد أوسبينا تصدى لها بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة السادسة والثمانين حاول المدير الفني السنغالي أليو سيسي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن هدف التعادل بأي وسيلة ممكنة حتى يضمن تأهله إلى الدور الثاني، وذلك من خلال إشراك اللاعب ديافرا ساخو بدلاً من اللاعب مباي نيانغ.

وعلى الرغم من ذلك النهج الهجومي الذي طبقه منتخب السنغال في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، إلا أن الوضع استمر على حاله دون أي تغيير على الإطلاق من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز منتخب كولومبيا الذي ضمن بالتالي مقعده في الدور ثمن النهائي من عمر المونديال.

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