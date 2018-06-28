هل يكون نادي الأهرام منافس شرس للأهلي والزمالك في الدوري المصري ؟!

Advertisements

يبدو أن كرة القدم المصرية سوف تشهد تحولاً كبيراً انطلاقاً من الموسم المقبل 2018 / 2019 م، وذلك من خلال ظهور مولود جديد وهو نادي الأهرام سبورت الذي كان يُعرف سابقاً بنادي الأسيوطي سبورت، مما قد يجعل المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لا تنحصر فقط بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك.

ولم يتغير نادي الأهرام سبورت عن نادي الأسيوطي سبورت في الأسم فقط، بل كان التغيير شاملاً لكل النواحي وخاصة النواحي المادية تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والذي يبدو عازماً بدوره على على خلق أجواء جديدة من المنافسة في كرة القدم المصرية.

Advertisements

وقد شهد اليوم الخميس تنظيم نادي الأهرام سبورت مؤتمراً صحفياً للكشف عن الأمور الهامة الخاصة بالنادي قبل انطلاقة الموسم الجديد، وكان أبرز هذه الأمور هو تعيين الكابتن حسام البدري كرئيساً لنادي الأهرام سبورت، إضافة إلى تعيين الكابتن أحمد حسن كمشرفاً عاماً على قطاع الكرة بالنادي وأيضاً كمتحدثاً رسمياً باسم النادي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تم تعيين أيضاً الكابتن هادي خشبة كمديراً للكرة بالفريق الأول بالنادي، فيما تم تعيين المدرب البرازيلي ألبرتو فالنتين في منصب المدير الفني لفريق الأهرام سبورت، على أن يتكون الجهاز الفني بالكامل من البرازيليين.

أما عن صفقات نادي الأهرام سبورت الجديدة، فقد أعلن نادي الأهرام سبورت حتى هذه اللحظة عن تعاقده مع 3 لاعبين أجانب، وهم متوسط الميدان السوري عمر الميداني، إضافة إلى المهاجم البرازيلي لوكاس ريبامار، وأيضاً الجناح البرازيلي الأيسر ماركوس دا سيلفا.

ولا شك أن نادي الأهرام سوف يعقد المزيد من الصفقات القوية على المستوى المحلي، وذلك من خلال جلب أقوى لاعبي الدوري المصري الممتاز إلى صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حتى يكون فريق الأهرام سبورت قادراً على المنافسة بكل قوة على مختلف الألقاب انطلاقاً من الموسم القادم.

إقرأ أيضاً: الاتحاد المغربي يكشف حقيقة تدريب هيرفي رينار للمنتخب الوطني المصري