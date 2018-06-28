عبد الله السعيد يُنهي رسمياً أزمته مع نادي الزمالك ومرتضى منصور

Advertisements

أنهى اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب نادي أهلي جدة السعودي اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي أزمته بشكل رسمي ونهائي مع نادي الزمالك وتحديداً مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقد حضر اللاعب عبد الله السعيد اليوم الخميس إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم رفقة أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك، وذلك من أجل رد مبلغ 40 مليون جنيه مصري التي كان نادي الزمالك قد دفعها إلى عبد الله السعيد في شهر فبراير الماضي من أجل التعاقد معه، إلا أن الصفقة فشلت في نهاية المطاف بسبب تدخل مجلس إدارة النادي الأهلي.

Advertisements

وشهدت الجلسة اليوم أيضاً حضور كلاً من الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إضافة إلى اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، لتنتهي بذلك أزمة اللاعب عبد الله السعيد رسمياً مع نادي الزمالك.

وبات نادي الزمالك الآن من حقه سحب أمواله من خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم في أي وقت شاء، فيما سوف يبدأ اللاعب عبد الله السعيد فترة عطلته الصيفية الآن قبل الانضمام إلى معسكر فريقه الجديد أهلي جدة تحضيراً من أجل الاستعداد لانطلاقة الموسم المقبل.

إقرأ أيضاً: هل يكون نادي الأهرام منافس شرس للأهلي والزمالك في الدوري المصري ؟!