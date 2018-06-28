اليابان تضمن مقعدها رسمياً في ثمن نهائي كأس العالم رغم الخسارة أمام بولندا

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حقق منتخب بولندا الفوز على حساب نظيره منتخب اليابان بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب بولندا في المباراة المدافع يان بيدناريك في الدقيقة التاسعة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة استقر رصيد منتخب اليابان عند 4 نقاط في المركز الثاني في الترتيب، ليضمن بذلك تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من المونديال، فيما رفع منتخب بولندا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير في الترتيب.

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