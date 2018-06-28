ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا الخميس 28/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018

Advertisements

ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا، حقق منتخب بلجيكا الفوز على حساب نظيره منتخب إنجلترا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب بلجيكا في المباراة اللاعب عدنان يانوزاي في الدقيقة الحادية والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر هذه النتيجة رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما استقر رصيد منتخب إنجلترا عند 6 نقاط في المركز الثاني في الترتيب، علماً بأن كلاً من المنتخبين سبق وأن ضمنا التأهل إلى الدور ثمن النهائي من المونديال منذ الجولة الماضية.

وجاءت تشكيلة منتخب إنجلترا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جون ستونز / غاري كاهيل / فيل جونز.

خط الوسط: ألكسندر أرنولد / إيريك داير / فابيان ديلف / روبن لوفتس تشيك / داني روز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / جيمي فاردي.

المدير الفني: الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب بلجيكا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديدريك بوياتا / لياندر / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: تورجان هازارد / موسى ديمبيلي / مروان فيلايني / ناصر الشاذلي / يوري تيليمانس / عدنان يانوزاي.

خط الهجوم: ميتشي باتشواي.

المدير الفني: الإسباني روبيرتو مارتينيز.

ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا، في شوط المباراة الأول وعلى الرغم من التعديلات الكثيرة على تشكيلة كلاً من المنتخبين، إلا أن الرغبة في تحقيق الانتصار كانت واضحة جلياً على كلاً منهما بالرغم من أن كلاهما سبق وأن ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال.

وفي الدقيقة السادسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لصالح المنتخب البلجيكي في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب يوري تيليمانس كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جوردان بيكفورد تصدى لها بنجاح وأنقذ مرماه من أولى الأهداف.

وبعدها بأربع دقائق فقط سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة منتخب بلجيكا، وهذه المرة عبر المهاجم ميتشي باتشواي، إلا أن المدافع غاري كاهيل أبعد الكرة من على خط المرمى بأعجوبة كبيرة مُبقياً على نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين كما كان متوقعاً قبل انطلاقة المباراة، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا، في شوط المباراة الثاني بدت العزيمة واضحة على كلاً من الطرفين من أجل تقديم أداء أفضل مما كان عليه الحال في الشوط الأول، وخاصة في ظل صافرات الاستهجان التي حضرت بقوة من طرف الجماهير في المدرجات.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين نجح منتخب بلجيكا في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك عبر اللاعب عدنان يانوزاي الذي أحرز هدفاً بطريقة أكثر من رائعة استحق عليها بالتالي التحية من طرف الجميع داخل أرض الملعب.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب إنجلترا في المباراة، فقد جاء في الدقيقة السادسة والستين حينما انفرد المهاجم ماركوس راشفورد بحارس المرمى تيبو كورتوا، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وأبعد الكرة بنجاح إلى الخارج.

ومع مرور الدقائق عاد الهدوء لكي يُسيطر من جديد على أجواء المباراة، وخاصة في ظل رضا المنتخب الإنجليزي عن هذه النتيجة التي سوف تضعه في نهاية المطاف في وصافة المجموعة، وبالتالي يضمن تفادي منتخبات عملاقة في الأدوار القادمة مثل منتخب البرازيل إضافة إلى منتخب الأرجنتين.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة لم يتغير الوضع على الإطلاق من الجانبين، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد من المنتخبين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز منتخب بلجيكا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

إقرأ أيضاً:

تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018

ملخص كامل لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018

ملخص كامل لجميع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2018