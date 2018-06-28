الفيفا يستعد لفتح تحقيق مع “محمد صلاح” رغم إقصاء مصر من كأس العالم

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم تستعد لفتح تحقيق مع المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري، وذلك بالرغم من إقصاء المنتخب الوطني المصري من الدور الأول من مونديال روسيا الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم سوف تقوم بتوقيع عقوبة على المصري محمد صلاح وفقاً لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بسبب عدم حضور محمد صلاح المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الوطني المصري عقب نهاية مباراة المنتخب الوطني المصري مع المنتخب السعودي الشقيق.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على حضور المدير الفني لكلاً من المنتخبين إضافة إلى أفضل لاعب في المباراة عقب نهاية كل مباراة في المونديال، وهو الأمر الذي لم يفعله اللاعب محمد صلاح بعد خسارة المنتخب الوطني المصري على يد المنتخب السعودي الشقيق.

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