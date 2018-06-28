رد فعل قوي من الخارجية الروسية على شائعات “CNN” بخصوص اعتزال محمد صلاح دولياً

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قامت وزارة الخارجية الروسية بالتعليق اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على الشائعات التي صدرت من طرف قناة “CNN” الأمريكية، وذلك بخصوص نية اللاعب المصري محمد صلاح في اعتزال كرة القدم على المستوى الدولي.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، أكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن تقرير القناة الأمريكية زائف وليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن القناة الأمريكية كان يجب عليها التأكد أولاً من الخبر ومن ثم الكشف عنه.

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وفي السياق ذاته أيضاً شددت ماريا زاخاروفا على أن القناة الأمريكية لم تتواصل حتى مع اللاعب نفسه أو مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل التأكد من صحة ذلك الخبر الذي تم نشره أولاً عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

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