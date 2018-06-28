تونس تُنهي مشوارها في كأس العالم بفوز صعب على حساب بنما

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حقق منتخب تونس الفوز على حساب نظيره منتخب بنما بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب موردوفيا أرينا على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب تونس في المباراة كلاً من فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الحادية والخمسين، إضافة إلى وهبي الخزري في الدقيقة السادسة والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب بنما في المباراة المدافع التونسي ياسين مرياح بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة والثلاثين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وبذلك رفع منتخب تونس رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث في الترتيب، فيما استقر رصيد منتخب بنما عند صفر من النقاط في المركز الرابع في الترتيب، علماً بأن كلاً من المنتخبين سبق وأن تم إقصائه بشكل رسمي من الدور الأول من المونديال.

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