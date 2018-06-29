نادي الأهرام يطلب رسمياً شراء الشناوي من الأهلي.. والأخير يرد !

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أرسل نادي الأهرام سبورت “الأسيوطي سبورت سابقا” عرضاً رسمياً في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي إلى النادي الأهلي، وذلك من أجل التعاقد مع حارس المرمى محمد الشناوي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أكد نادي الأهرام سبورت استعداده لدفع مبلغ 2 مليون دولار من أجل التعاقد بشكل نهائي مع حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، علماً بأن العرض الرسمي الذي أرسله نادي الأهرام سبورت قد جاء على النحو التالي: “يُهدي مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت سيادتكم أرق التهاني والأمنيات الطيبة، ومتمنيين لكم دوام التوفيق”.

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كما جاء في العرض أيضاً: “نود أن نُفيدكم علماً باهتمامنا بالحصول على خدمات اللاعب محمد الشناوي، ونُزيدكم علماً بأننا مستعدون لدفع مبلغ قدره 2 مليون دولار للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب، ولسيادتكم جزيل الشكر والإحترام”.

ومن جانبها أكدت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود قد رفض ذلك العرض بشكل نهائي تماماً، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مجلس إدارة النادي الأهلي ليس لديه أي نية على الإطلاق في التفريط في خدمات حارس المرمى الأساسي في الفريق.

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