تعرف على موعد مباريات ثمن نهائي كأس العالم 2018

Advertisements

يشهد يوم غداً السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي انطلاق مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وذلك بعدما انتهت كافة مباريات دور المجموعات في يوم أمس الخميس الموافق لليوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي أيضاً.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم الترتيب النهائي لكافة المجموعات في بطولة كأس العالم بعد نهاية الدور الأول.

Advertisements

جدول مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2018

منتخب فرنسا / منتخب الأرجنتين، السبت 30 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب الأوروغواي / منتخب البرتغال، السبت 30 يونيو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب إسبانيا / منتخب روسيا، الأحد 1 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب كرواتيا / منتخب الدنمارك، الأحد 1 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب البرازيل / منتخب المكسيك، الأثنين 2 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب بلجيكا / منتخب اليابان، الإثنين 2 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب السويد / منتخب سويسرا، الثلاثاء 3 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

منتخب كولومبيا / منتخب إنجلترا، الثلاثاء 3 يوليو 2018، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وكانت المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم روسيا 2018 قد أسفرت عن تأهل كلاً من منتخب الأوروغواي إضافة إلى منتخب روسيا إلى الدور ثمن النهائي من عمر البطولة، وإليكم الآن جدول ترتيب المجموعة الأولى:

منتخب الأوروغواي 9 نقاط. منتخب روسيا 6 نقاط. منتخب السعودية 3 نقاط. منتخب مصر ليس لديه أي نقطة على الإطلاق.

أما المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم روسيا 2018 فقد أسفرت عن تأهل كلاً من منتخب إسبانيا إضافة إلى منتخب البرتغال إلى الدور ثمن النهائي من عمر البطولة، وإليكم الآن جدول ترتيب المجموعة الثانية:

منتخب إسبانيا 5 نقاط. منتخب البرتغال 5 نقاط. منتخب إيران 4 نقاط. منتخب المغرب لديه نقطة واحدة فقط.

ومن جانبها أسفرت المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 عن تأهل كلاً من منتخب فرنسا إضافة إلى منتخب الدنمارك إلى الدور ثمن النهائي من عمر البطولة، وإليكم الآن جدول ترتيب المجموعة الثالثة:

منتخب فرنسا 7 نقاط. منتخب الدنمارك 5 نقاط. منتخب بيرو 3 نقاط. منتخب أستراليا لديه نقطة واحدة فقط.

أما المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 فقد أسفرت عن تأهل كلاً من منتخب كرواتيا إضافة إلى منتخب الأرجنتين إلى الدور ثمن النهائي من عمر البطولة، وإليكم الآن جدول ترتيب المجموعة الرابعة:

منتخب كرواتيا 9 نقاط. منتخب الأرجنتين 4 نقاط. منتخب نيجيريا 3 نقاط. منتخب ايسلندا لديه نقطة واحدة فقط.

ومن جانبها أسفرت المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 عن تأهل كلاً من منتخب البرازيل إضافة إلى منتخب سويسرا إلى الدور ثمن النهائي من عمر البطولة، وإليكم الآن جدول ترتيب المجموعة الخامسة:

منتخب البرازيل 7 نقاط. منتخب سويسرا 5 نقاط. منتخب صربيا 3 نقاط. منتخب كوستاريكا لديه نقطة واحدة فقط.

أما المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 فقد أسفرت عن تأهل كلاً من منتخب السويد إضافة إلى منتخب المكسيك إلى الدور ثمن النهائي من عمر البطولة، وإليكم الآن جدول ترتيب المجموعة السادسة:

منتخب السويد 6 نقاط. منتخب المكسيك 6 نقاط. منتخب كوريا الجنوبية 3 نقاط. منتخب ألمانيا 3 نقاط.

ومن جانبها أسفرت المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 عن تأهل كلاً من منتخب بلجيكا إضافة إلى منتخب إنجلترا إلى الدور ثمن النهائي من عمر البطولة، وإليكم الآن جدول ترتيب المجموعة السابعة:

منتخب بلجيكا 9 نقاط. منتخب إنجلترا 6 نقاط. منتخب تونس 3 نقاط. منتخب بنما ليس لديه أي نقطة على الإطلاق.

أما المجموعة الثامنة والأخيرة في بطولة كأس العالم روسيا 2018 فقد أسفرت عن تأهل كلاً من منتخب كولومبيا إضافة إلى منتخب اليابان إلى الدور ثمن النهائي من عمر البطولة، وإليكم الآن جدول ترتيب المجموعة الثامنة:

منتخب كولومبيا 6 نقاط. منتخب اليابان 4 نقاط. منتخب السنغال 4 نقاط. منتخب بولندا 3 نقاط.

إقرأ أيضاً:

تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018

ملخص كامل لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018

ملخص كامل لجميع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2018