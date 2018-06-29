ملخص أبرز مباريات دور المجموعات في كأس العالم روسيا 2018

شهد اليوم الرابع عشر من شهر يونيو في العام الحالي 2018 انطلاق بطولة كأس العالم روسيا 2018، إلا أن الأيام مرت بشكل سريع للغاية وانتهى الآن الدور الأول من المونديال، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم ملخص أبرز مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم، علماً بأن المباراة النهائية سوف تُقام في اليوم الخامس عشر من شهر يوليو عن العام الحالي أيضاً.
روسيا تقسو على السعودية بخماسية نظيفة في افتتاح كأس العالم
شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم روسيا 2018 تحقيق المنتخب الروسي فوزاً كاسحاً على حساب نظيره منتخب السعودية بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى.
الأوروغواي تقتل أحلام مصر في الوقت القاتل في أولى مباريات الفراعنة في كأس العالم
حقق منتخب الأوروغواي الفوز على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري في الوقت القاتل، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
إيران تُكرر سيناريو مصر والأوروغواي وتخطف فوزاً قاتلاً من المغرب في كأس العالم
حقق المنتخب الإيراني الفوز في الوقت القاتل على حساب نظيره منتخب المغرب الشقيق، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
التعادل يحسم قمة إسبانيا والبرتغال وسط تألق الدون كريستيانو رونالدو
حسم التعادل واحدة من مباريات القمة التي جمعت بين منتخب إسبانيا وبين نظيره منتخب البرتغال، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
آيسلندا تُفجر المفاجأة وتفرض التعادل على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي
فجر المنتخب الأيسلندي مفاجأة من العيار الثقيل بعد نجاحه في فرض نتيجة التعادل على منتخب الأرجنتين، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
المكسيك تُفجر أكبر مفاجآت كأس العالم بعد فوزها على حامل اللقب ألمانيا
حقق المنتخب المكسيكي واحدة من أكبر المفاجآت في المونديال عقب فوزه على حامل اللقب منتخب ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
البرازيل تبدأ رحلة البحث عن اللقب السادس في كأس العالم بتعادل محبط أمام سويسرا
بدأ المنتخب البرازيلي مشواره في المونديال بتعادل محبط أمام نظيره منتخب سويسرا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
تونس تسير على نفس طريق العرب وتخسر من إنجلترا في الوقت القاتل
سار المنتخب التونسي على نفس طريق المنتخبات العربية وتعرض إلى الخسارة في الوقت القاتل على يد المنتخب الإنجليزي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
روسيا تتأهل رسمياً إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد فوزها العريض على مصر
حقق المنتخب الروسي الفوز على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
كريستيانو رونالدو يقود البرتغال لفوز شاق للغاية على حساب المغرب في كأس العالم
حقق المنتخب البرتغالي فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره منتخب المغرب الشقيق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
الأرجنتين على مشارف الإقصاء من كأس العالم بعد خسارة أمام كرواتيا المتأهلة رسمياً للدور الثاني
تعرض المنتخب الأرجنتيني إلى خسارة مفاجئة للغاية على يد نظيره منتخب كرواتيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
البرازيل تُحقق فوزها الأول في كأس العالم بعد عناء على حساب كوستاريكا
حقق المنتخب البرازيلي فوزه الأول في المونديال على حساب نظيره منتخب كوستاريكا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
بلجيكا تقسو على تونس بخماسية وتتأهل رسمياً إلى ثمن نهائي كأس العالم
حقق المنتخب البلجيكي فوزاً قاسياً للغاية على حساب نظيره منتخب تونس الشقيق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
ألمانيا تقلب الطاولة على السويد في الوقت القاتل وتُحقق فوزها الأول في كأس العالم
حقق المنتخب الألماني فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره المنتخب السويدي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
ملخص مباراة مصر والسعودية الاثنين 25/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018
حسم المنتخب السعودي مباراته مع المنتخب الوطني المصري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
ملخص مباراة البرتغال وإيران الاثنين 25/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018
حسم التعادل نتيجة مباراة منتخب البرتغال مع نظيره منتخب إيران، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
ملخص مباراة الأرجنتين ونيجيريا الثلاثاء 26/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018
حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على حساب نظيره المنتخب النيجيري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
ملخص مباراة كولومبيا والسنغال الخميس 28/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018
حقق المنتخب الكولومبي الفوز على حساب نظيره المنتخب السنغالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا الخميس 28/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018
حقق المنتخب البلجيكي الفوز على حساب نظيره المنتخب الإنجليزي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
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