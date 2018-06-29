ملخص أبرز مباريات دور المجموعات في كأس العالم روسيا 2018

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شهد اليوم الرابع عشر من شهر يونيو في العام الحالي 2018 انطلاق بطولة كأس العالم روسيا 2018، إلا أن الأيام مرت بشكل سريع للغاية وانتهى الآن الدور الأول من المونديال، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم ملخص أبرز مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم، علماً بأن المباراة النهائية سوف تُقام في اليوم الخامس عشر من شهر يوليو عن العام الحالي أيضاً.

شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم روسيا 2018 تحقيق المنتخب الروسي فوزاً كاسحاً على حساب نظيره منتخب السعودية بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى.

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حقق منتخب الأوروغواي الفوز على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري في الوقت القاتل، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حقق المنتخب الإيراني الفوز في الوقت القاتل على حساب نظيره منتخب المغرب الشقيق، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حسم التعادل واحدة من مباريات القمة التي جمعت بين منتخب إسبانيا وبين نظيره منتخب البرتغال، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

فجر المنتخب الأيسلندي مفاجأة من العيار الثقيل بعد نجاحه في فرض نتيجة التعادل على منتخب الأرجنتين، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حقق المنتخب المكسيكي واحدة من أكبر المفاجآت في المونديال عقب فوزه على حامل اللقب منتخب ألمانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

بدأ المنتخب البرازيلي مشواره في المونديال بتعادل محبط أمام نظيره منتخب سويسرا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

سار المنتخب التونسي على نفس طريق المنتخبات العربية وتعرض إلى الخسارة في الوقت القاتل على يد المنتخب الإنجليزي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حقق المنتخب الروسي الفوز على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حقق المنتخب البرتغالي فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره منتخب المغرب الشقيق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

تعرض المنتخب الأرجنتيني إلى خسارة مفاجئة للغاية على يد نظيره منتخب كرواتيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حقق المنتخب البرازيلي فوزه الأول في المونديال على حساب نظيره منتخب كوستاريكا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حقق المنتخب البلجيكي فوزاً قاسياً للغاية على حساب نظيره منتخب تونس الشقيق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حقق المنتخب الألماني فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره المنتخب السويدي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حسم المنتخب السعودي مباراته مع المنتخب الوطني المصري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حسم التعادل نتيجة مباراة منتخب البرتغال مع نظيره منتخب إيران، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على حساب نظيره المنتخب النيجيري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حقق المنتخب الكولومبي الفوز على حساب نظيره المنتخب السنغالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حقق المنتخب البلجيكي الفوز على حساب نظيره المنتخب الإنجليزي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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