نادي الأهرام يُضاعف عرضه من أجل ضم الشناوي من الأهلي

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أعلن نادي الأهرام سبورت “الأسيوطي سبورت” سابقاً اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الحالي عن مضاعفة عرضه بشكل رسمي، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث نشر نادي الأهرام سبورت بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وكتب فيه: “نادي الأهرام تقدم بعرض آخر للنادي الأهلي بطلب إعارة الحارس محمد الشناوي لموسمين بمبلغ 4 مليون دولار، وراتب 800 ألف دولار يحصل عليها اللاعب”.

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وكان نادي الأهرام سبورت قد قدم عرضاً في مساء يوم أمس الخميس، إلا أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رفض نهائياً ذلك العرض، علماً بأن ذلك العرض وصلت قيمته إلى مبلغ 2 مليون دولار.

ويأمل نادي الأهرام سبورت في الحصول على موافقة النادي الأهلي من أجل تدعيم صفوفه بأفضل العناصر الممكنة، وخاصة في ظل رغبته في المنافسة بكل قوة على مختلف الألقاب في المواسم المقبلة رفقة كلاً من قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك.

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