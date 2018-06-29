مؤسسة الأهرام الصحفية تفتح النار على نادي تركي آل الشيخ.. تعرف على التفاصيل

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فتحت مؤسسة الأهرام الصحفية النار على نادي الأهرام سبورت “الأسيوطي سبورت” سابقاً المملوك في الوقت الحالي لبعض المستثمرين الأجانب وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وذلك من خلال تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وأيضاً اللجنة الأولمبية المصرية بحق نادي الأسيوطي سبورت.

حيث أكدت مؤسسة الأهرام الصحفية أن نادي الأهرام سبورت” الأسيوطي سبورت” سابقاً قد تعدى على حق مؤسسة الأهرام، وذلك من خلال استخدام اسم “الأهرام” لكي يكون اسماً للنادي بدلاً من نادي الأسيوطي.

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كما شددت مؤسسة الأهرام الصحفية أيضاً في الشكوى الرسمية التي قدمتها على أن اسم “الأهرام” يُعتبر ملكاً لمؤسسة الأهرام الصحفية بمقوماته المادية والمعنوية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 82 الصادر في عام 2002 الخاص بتطبيق حقوق الملكية الفكرية.

ومن جانبها قامت اللجنة الأولمبية المصرية بإرسال خطاباً رسمياً اليوم الجمعة إلى مجلس إدارة نادي الأهرام سبورت “الأسيوطي سبورت” سابقاً، وذلك من أجل الرد بشكل سريع على الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة الأهرام الصحفية بخصوص التعدي على اسم المؤسسة واستعماله كاسم لنادي الأسيوطي.

هذا وتأتي ردة فعل مؤسسة الأهرام الصحفية بشكل رسمي، بعدما أكد المستشار تركي آل الشيخ في الأيام القليلة الماضية أنه لا يوجد أي احتجاج رسمي من طرف مؤسسة الأهرام الصحفية بسبب اسم نادي الأهرام سبورت.

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