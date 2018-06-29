تركي آل الشيخ يكشف عن حظوظ نادي الأهرام مقارنة بالأهلي والزمالك

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كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الحالي عن حظوظ نادي الأهرام سبورت “الأسيوطي سبورت” سابقاً في الفوز بالألقاب مقارنة بقطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك.

حيث كتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “في اعتقادي أن نادي الأهرام سوف يحتاج إلى وقت طويل لكي يحصل على البطولات”.

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كما أضاف أيضاً: “الأهلي والزمالك أندية بطلة، صعب أن تقترب من المقدمة في وجود الأهلي أقوى فرق مصر وأفريقيا”.

ويأتي ذلك الحديث من طرف المستشار تركي آل الشيخ من أجل إزالة كل الضغوطات من على كاهل نادي الأهرام سبورت حينما ينطلق الموسم الجديد، وذلك على الرغم من أن نادي الأهرام سبورت قد عقد حتى صفقات نارية من العيار الثقيل سواء على مستوى اللاعبين الأجانب أو حتى على المستوى المحلي.

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