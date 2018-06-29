اتحاد الكرة يتخذ قراراً صارماً بخصوص 6 لاعبين بعد فشل مصر في كأس العالم

Advertisements

كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الحالي عن اتخاذ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قراراً صارماً، وذلك بخصوص 6 لاعبين كانوا ضمن صفوف المنتخب الوطني المصري الذي تم إقصائه من الدور الأول من مونديال روسيا.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر حرمان 6 لاعبين من التواجد مرة أخرى ضمن صفوف المنتخب الوطني المصري في جميع المحافل الدولية القادمة، وذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في خفض معدلات أعمار اللاعبين في المنتخب الوطني.

Advertisements

كما أضافت الصحيفة أيضاً أن السبب الثاني وراء استبعاد هؤلاء اللاعبين، هو سماح بعضاً منهم لوسائل إعلام المصرية باختراق معسكر المنتخب الوطني المصري من أجل تصوير حملات إعلانية خاصة بها.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن اللاعبين ال6 الذي سوف يتم حرمانهم من ارتداء قميص المنتخب الوطني المصري مرة أخرى، هم: عصام الحضري / سعد الدين سمير / محمود عبد المنعم كهربا / أحمد المحمدي / محمد عبد الشافي / أحمد فتحي.

إقرأ أيضاً: تركي آل الشيخ يكشف عن حظوظ نادي الأهرام مقارنة بالأهلي والزمالك