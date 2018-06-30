اتحاد الكرة يُفكر جدياً في تعديل نظام الدوري المصري الموسم المقبل

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كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الجمعة الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الحالي عن تفكير الاتحاد المصري لكرة القدم جدياً في تعديل نظام مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الجمعة، أكد عامر حسين أن الاتحاد المصري لكرة القدم يُفكر جدياً في إقامة مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل من دور واحد فقط لا غير، وذلك من أجل تخفيف الحمل البدني على لاعبي كرة القدم المصرية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عامر حسين إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا سوف تنتهي كما هو معتاد في شهر نوفمبر، ولكن النسخة الجديدة سوف تبدأ بعدها مباشرة بخمسة أيام فقط لا غير مثلما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق، على أن تنتهي النسخة الجديدة مع نهاية الموسم الطبيعي أي في شهر مايو القادم.

كما شدد أيضاً عامر حسين في تصريحاته على أن الأمر معقد تماماً، وخاصة بالنسبة إلى أندية الأهلي والزمالك إضافة إلى الإسماعيلي نظراً إلى مشاركة كلاً منهم أيضاً في البطولة العربية للأندية، وهو ما يعني خوضهم تقريباً ما يُعادل 70 مباراة في الموسم الواحد، وهو الأمر الذي لن يتحمله أي منهم على الإطلاق.

هذا ومن المقرر أن يُقام في صيف العام المقبل أيضاً 2019 عقب نهاية الموسم القادم مباشرة، مسابقة كأس أمم أفريقيا بنظامها الجديد على أرض دولة الكاميرون، وهو الأمر الذي يُحتم على الاتحاد المصري لكرة القدم ضرورة تعديل نظام المسابقات المحلية حتى يكون المنتخب الوطني المصري في حالة بدنية جيدة في نهاية المطاف في حالة تأهله إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا.

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