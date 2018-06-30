عصام الحضري يؤكد اقترابه من الإسماعيلي في الميركاتو الحالي

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كشف السد العالي عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم عن وجهته بنسبة مؤكدة في الموسم المقبل، وذلك بعد نهاية عقده بشكل رسمي مع نادي التعاون السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي وتحديداً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، أكد السد العالي عصام الحضري أن هناك مفاوضات مكثفة للغاية بينه وبين مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان في الوقت الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار السد العالي عصام الحضري إلى أن عملية المفاوضات بينه وبين مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تسير بشكل مثالي تماماً، نافياً بذلك كل الشائعات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول وجود شروط من جانبه من أجل ارتداء قميص نادي الإسماعيلي في الموسم الجديد.

حيث شدد السد العالي عصام الحضري على أنه لم يطلب من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي رحيل الكابتن سعفان الصغير من منصب مدرب حراس مرمى فريق الدراويش، كما أنه لم يطلب أيضاً الحصول على شارة القيادة في ظل وجود القائد حسني عبد ربه، وأخيراً لم يطلب أيضاً من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي التعاقد مع لاعبين كبار في الميركاتو الصيفي الحالي.

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