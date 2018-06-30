عمرو بركات يفسخ عقده مع الشباب السعودي من أجل العودة للدوري المصري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي أن المصري عمرو بركات صانع ألعاب النادي الأهلي والمعار منذ الميركاتو الشتوي الماضي لنادي الشباب السعودي، قد فسخ عقده بالتراضي في مساء يوم أمس الجمعة مع نادي الشباب السعودي من أجل العودة مجدداً إلى الدوري المصري الممتاز.

حيث أشارت التقارير إلى أن اللاعب عمرو بركات لم يعد يرغب في إكمال عقد إعارته مع نادي الشباب السعودي، والذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل أي في صيف عام 2019، وذلك بسبب رغبته في العودة مرة أخرى إلى الدوري المصري الممتاز.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن عمرو بركات لا يرغب في العودة إلى صفوف النادي الأهلي والجلوس على مقاعد البدلاء مرة أخرى، بل يرغب في الانتقال على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي سموحة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن رغبة اللاعب عمرو بركات في حسم صفقة انتقاله إلى صفوف نادي سموحة قد زادت بشكل كبير، وخاصة بعدما أبدى الكابتن علي ماهر المدير الفني لفريق سموحة بدوره رغبته هو أيضاً في ضم اللاعب عمرو بركات في الميركاتو الصيفي الحالي.

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