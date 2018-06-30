مدرب برتغالي يدخل بقوة ضمن دائرة المرشحين من أجل خلافة كوبر بعد فشل مصر في المونديال

Advertisements

كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي عن دخول مدرب برتغالي ضمن قائمة المرشحين، وذلك من أجل خلافة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بعد فشل الأخير في مونديال روسيا الحالي.

حيث أشارت المصادر إلى أن المدرب البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد دخل بقوة ضمن قائمة كبيرة من المرشحين من أجل تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري في الفترة القادمة.

Advertisements

كما أضافت المصادر أيضاً أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتكليف الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة حسم ملف المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري في أسرع وقت ممكن، وخاصة وأن المنتخب الوطني المصري مقبل على بقية مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن عملية اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري لن تستغرق وقتاً طويلاً من طرف الاتحاد المصري لكرة القدم، وخاصة وأن المنتخب الوطني المصري سوف يستأنف مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 في شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2018.

إقرأ أيضاً: عمرو بركات يفسخ عقده مع الشباب السعودي من أجل العودة للدوري المصري