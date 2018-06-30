ملخص مباراة فرنسا والأرجنتين السبت 30/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة فرنسا والأرجنتين، تأهل منتخب فرنسا إلى الدور ربع النهائي من المونديال عقب فوزه على حساب نظيره منتخب الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب فرنسا في هذه المباراة كلاً من النجم أنطوان جريزمان في الدقيقة الثالثة عشر من ركلة جزاء، إضافة إلى الظهير الأيمن بنجامين في الدقيقة السابعة والخمسين، وأيضاً النجم كيليان مبابي في الدقيقة الرابعة والستين والدقيقة الثامنة والستين.

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فيما سجل أهداف منتخب الأرجنتين في المباراة كلاً من النجم أنخيل دي ماريا في الدقيقة الحادية والأربعين، إضافة إلى الظهير الأيمن جابرييل ميركادو في الدقيقة الثامنة والأربعين، وأيضاً النجم سيرجيو أجويرو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وإليكم الآن ملخص مباراة فرنسا والأرجنتين.

وجاءت تشكيلة منتخب فرنسا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بول بوغبا / بليز ماتويدي / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب الأرجنتين الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني.

خط الدفاع: جابرييل ميركادو / نيكولاس أوتاميندي / روخو / نيكولاس.

خط الوسط: خافيير ماسكيرانو / إيفر بانيغا / إينزو بيريز / كريستيان بافون / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي.

ملخص مباراة فرنسا والأرجنتين والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة فرنسا والأرجنتين، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة منتخب الأرجنتين الذي وجد نفسه مدعوماً بجماهير أرجنتينية غفيرة للغاية في مدرجات ملعب كازان أرينا.

وفي الدقيقة التاسعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة المنتخب الفرنسي في المباراة، وذلك حينما نفذ النجم أنطوان جريزمان ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، ولكن العارضة وقفت بجانب منتخب الأرجنتين من خلال التصدي للكرة.

وفي الدقيقة الثالثة عشر سنحت فرصة أخرى مثالية لصالح منتخب فرنسا في المباراة، وهذه المرة حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها النجم أنطوان جريزمان بنجاح محرزاً أولى أهداف منتخب فرنسا في المباراة وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الفرنسية.

ومع مرور الدقائق حاول المنتخب الأرجنتيني أن يفرض استحواذه بشكل كامل على الكرة، وبالرغم من ذلك إلا أنه وجد معاناة كبيرة للغاية من الناحية الهجومية وخاصة في ظل عدم تواجد مهاجم صريح بجانب النجم ليونيل ميسي في الخط الأمامي.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والأربعين، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق وذلك حينما نجح المنتخب الأرجنتيني في تسجيل هدف التعادل، الذي جاء عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عبر النجم أنخيل دي ماريا، ليذهب بعدها الشوط مباشرة إلى نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

ملخص مباراة فرنسا والأرجنتين والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة فرنسا والأرجنتين، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم حاول المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي أن يؤمن خط دفاعه بشكل أكبر، وذلك من خلال إشراك المدافع فيديريكو فازيو بدلاً من المدافع ماركوس روخو الذي تحصل على بطاقة صفراء في الشوط الأول.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين نجح منتخب الأرجنتين في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك عبر الظهير الأيمن جابرييل ميركادو الذي استغل ثغرة واضحة في خط دفاع منتخب فرنسا ليضع منتخب بلاده بالتالي في المقدمة وسط فرحة لا مثيل لها في مدرجات ملعب كازان أرينا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن رد فعل المنتخب الفرنسي لم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة السابعة والخمسين حينما تمكن منتخب الديوك الفرنسية من تعديل النتيجة عبر الظهير الأيمن بنجامين الذي سدد كرة صاروخية بطريقة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء، لتذهب إلى الشباك مباشرة دون أن يتمكن أي أحد من التصدي لها وتشتعل معها أجواء المباراة من جديد.

ولم يكتفِ المنتخب الفرنسي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قلب الطاولة على منافسه، وفي الدقيقة الرابعة والستين نجح منتخب فرنسا في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل له النجم كيليان مبابي الهدف الثالث عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع المنتخب الأرجنتيني.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير حاول المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تعديل النتيجة قبل فوات الأوان، وذلك من خلال إشراك النجم سيرجيو أجويرو بدلاً من متوسط الميدان إينزو بيريز.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه المنتخب الأرجنتيني عن تعديل النتيجة، استغل المنتخب الفرنسي هجمة مرتدة سريعة ليُسجل على إثرها الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة والستين عبر النجم كيليان مبابي قاضياً بنسبة كبيرة للغاية على كل الآمال المتبقية لمنتخب التانغو في المباراة وسط حالة من الصدمة من طرف الجماهير الأرجنتينية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة واصل منتخب الأرجنتين عملية بحثه عن تقليص الفارق من أجل العودة من جديد في المباراة، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى جاءت الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة وحينها نجح المنتخب الأرجنتيني في تسجيل هدفه الثالث في المباراة عبر البديل سيرجيو أجويرو.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المباراة ذهبت بعد ذلك مباشرة إلى نهايتها دون أن تشهد أي جديد من المنتخبين، ليضمن بذلك المنتخب الفرنسي تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال بعد عناء كبير للغاية في انتظار الفائز من مواجهة المنتخب البرتغالي ضد المنتخب الأوروغوياني.

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