نجوم مونديال روسيا مهددون بالإيقاف في ربع نهائي كأس العالم !

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يشهد اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي انطلاقة مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولكن قبل ذلك يجب الإشارة إلى أنه هناك العديد من النجوم في مونديال روسيا باتوا مهددين بالإيقاف وعدم المشاركة في الدور ربع النهائي في حالة تأهل منتخبات بلادهم.

ويأتي ذلك بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم عدم إلغاء البطاقات الصفراء التي حصل عليها أي لاعب طوال فترة دور المجموعات، على أن يتم إلغاء جميع البطاقات الصفراء انطلاقاً من الدور نصف النهائي من عمر المونديال.

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ويكفي الإشارة فقط إلى أن كلاً من الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، إضافة إلى البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأيضاً النجم البرازيلي نيمار جونيور قد حصلوا جميعهم على بطاقة صفراء في مرحلة المجموعات.

ولا تقتصر قائمة المهددين بالغياب عن مباريات الدور ربع النهائي عند ذلك فحسب، بل يتواجد في القائمة أيضاً كلاً من النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، إضافة إلى النجم الفرنسي بول بوغبا، وأيضاً النجم البلجيكي كيفين دي بروين، وأخيراً كلاً من النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو وأيضاً النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش.

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