قرار هام من الكاف بخصوص مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019

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كشفت صحيفة “الأهرام سبورت” المصرية اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي عن اتخاذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 والتي تنطلق بشكل رسمي في شهر نوفمبر من العام الحالي 2018.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر استثناء الفريقين اللذان سوف يتأهلان إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، من المشاركة في الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها القادمة 2019.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الاتحاد الإفريقي سوف يقوم بإرسال خطاباً رسمياً إلى جميع الاتحادات المحلية من أجل إخطارها بذلك القرار الهام، والذي يمنح بالتالي الفرصة للفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية في نسخة العام الحالي بالحصول على نوع من الراحة قبل المشاركة في نسخة العام الجديد.

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن ذلك القرار من شأنه أن يُريح الاتحاد المصري لكرة القدم كثيراً، وخاصة وأن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يزال يُفكر جدياً في تعديل نظام مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم القادم، وذلك من خلال تقليص عدد المباريات إلى دور واحد فقط حتى يتم إعطاء الراحة الكافية لجميع اللاعبين المصريين قبل مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام القادم 2019 على أرض دولة الكاميرون.

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