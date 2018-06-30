ملخص مباراة البرتغال والأوروغواي السبت 30/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة البرتغال والأوروغواي، تأهل منتخب الأوروغواي إلى الدور ربع النهائي من المونديال عقب فوزه على حساب نظيره منتخب البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب الأوروغواي في المباراة النجم إدينسون كافاني في الدقيقة السابعة والدقيقة الثانية والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة المنتخب البرتغالي المدافع كيبلير بيبي في الدقيقة الخامسة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ليجد بذلك منتخب الأوروغواي نفسه في مواجهة منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي من عمر المونديال.

وجاءت تشكيلة منتخب البرتغال الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا / كيبلير بيبي / فونتي / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / أدريان سيلفا / جواو ماريو / برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جونزالو جيديس / كريستيانو رونالدو.

المدير الفني: البرتغالي فرناندو سانتوس.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب الأوروغواي الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا.

خط الدفاع: مارتن كاسيريس / ماريا خيمينيز / دييجو جودين / دييغو لاكسالت.

خط الوسط: لوكاس / نانديز / ماتياس فيسينو / رودريجو بنتانكيور.

خط الهجو: لويس سواريز / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الأوروغوياني أوسكار واشنطن تاباريز.

ملخص مباراة البرتغال والأوروغواي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة البرتغال والأوروغواي، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً حاول كل منتخب أن يُباغت منافسه من الناحية الهجومية، وخاصة في ظل تواجد الدون كريستيانو رونالدو من طرف المنتخب البرتغالي، إضافة إلى كلاً من الثنائي لويس سواريز وأيضاً إدينسون كافاني من طرف منتخب الأوروغواي.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أولى الفرص الحقيقية لمصلحة المنتخب البرتغالي في المباراة، وذلك حينما سدد الدون كريستيانو رونالدو كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى فرناندو موسليرا أمسك الكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

أما أول رد فعل حقيقي من طرف منتخب الأوروغواي فلم يتأخر كثيراً، بل جاء قوياً للغاية وذلك تحديداً في الدقيقة السابعة حينما نجح النجم إدينسون كافاني في تسجيل هدف منتخب بلاده الأول في المباراة عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع منتخب البرتغال.

ولم يكتفِ منتخب الأوروغواي بذلك فحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الثانية والعشرين كاد يتحقق له ما أراد حينما نفذ النجم لويس سواريز ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، إلا أن حارس المرمى روي باتريسيو تصدى للكرة ببراعة وأبقى على إثارة المباراة.

ومع مرور الدقائق بدأ منتخب البرتغال يستحوذ على الكرة بشكل كامل، إلا أنه لم يتمكن في مقابل ذلك من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى الحارس فرناندو موسليرا بسبب قوة التنظيم الدفاعي لمنتخب الأوروغواي، ليستمر ذلك السيناريو دون جديد حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم منتخب الأوروغواي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة البرتغال والأوروغواي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة البرتغال والأوروغواي، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب البرتغالي عازماً على تعديل النتيجة في أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان، فيما تراجع منتخب الأوروغواي نوعاً ما إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الضغط العالي في وسط الميدان.

وفي الدقيقة الخامسة والخمسين نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له المدافع المخضرم كيبلير بيبي هدف التعادل من خلال كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء، لتعود المباراة إلى نقطة الانطلاق من جديد بين المنتخبين.

ولكن رد منتخب الأوروغواي كان قوياً للغاية على استفاقة المنتخب البرتغالي، وذلك تحديداً في الدقيقة الثانية والستين حينما نجح النجم إدينسون كافاني في استغلال ثغرة أخرى في خط دفاع منتخب البرتغال ليُسجل على إثرها الهدف الثاني لمنتخب بلاده بطريقة رائعة للغاية.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط حاول المدير الفني البرتغالي فرناندو سانتوس أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لتعديل النتيجة مرة أخرى، وذلك من خلال إشراك اللاعب المخضرم ريكاردو كواريزما بدلاً من متوسط الميدان أدريان سيلفا.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين تلقى منتخب الأوروغواي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعد تعرض نجمه إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدير الفني الأوروغوياني إدينسون كافاني إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك المهاجم ستواني بدلاً منه.

وفي الدقيقة ذاتها حاول المدير الفني البرتغالي فرناندو سانتوس أن يقوم بتعزيز خطوطه الأمامية مرة أخرى، وهذه المرة من خلال إشراك المهاجم أندري سيلفا بدلاً من اللاعب جونزالو جيديس على أمل أن يتمكن المنتخب البرتغالي من الذهاب إلى الأشواط الإضافية على أقل تقدير.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة واصل المنتخب البرتغالي ضغطه المكثف على خط دفاع منتخب الأوروغواي، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز شاق للغاية لمصلحة منتخب الأوروغواي الذي وضع قدميه في الدور ربع النهائي من عمر المونديال.

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