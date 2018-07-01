مرتضى منصور.. مؤتمر صحفي جديد ومفاجأة مدوية للشارع المصري

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فاجأ المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو الحالي جماهير كرة القدم المصرية، وذلك من خلال إعلانه عن عقد مؤتمر صحفي في غاية الأهمية يوم الأربعاء القادم الموافق لليوم الرابع من الشهر ذاته من أجل الكشف عن مفاجأة مدوية للشارع المصري بأكمله.

حيث أكد المستشار مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم الأحد، أنه سوف يعقد مؤتمراً صحفياً في مقر نادي الزمالك في صباح يوم الأربعاء القادم وتحديداً في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة.

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كما أكد أيضاً المستشار مرتضى منصور أن ذلك المؤتمر الصحفي سوف يقوم فيه بالإعلان عن مفاجأة مدوية سوف تُثير ضجة كبيرة في الشارع الرياضي المصري بأكمله، وهو ما يجعل جماهير كرة القدم المصرية في حالة ترقب من جديد في ظل المفاجآت التي دائماً ما يُعلنها المستشار مرتضى منصور.

وكان المستشار مرتضى منصور قد عقد مؤتمراً صحفياً بارزاً للغاية في شهر مارس الماضي من العام الحالي 2018، وفي ذلك المؤتمر الصحفي كشف المستشار مرتضى منصور عن مستندات تؤكد توقيع اللاعب عبد الله السعيد لنادي الزمالك قبل تجديد عقده مع النادي الأهلي، مما جعله ربما أبرز حدث في كرة القدم المصرية في الموسم الماضي.

ولا شك أن جماهير نادي الزمالك لا ترغب في مفاجأة قد تؤثر بأي شكل من الأشكال على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وخاصة وأن جماهير نادي الزمالك ترغب في المنافسة بكل قوة على مختلف الألقاب في الموسم القادم بعكس ما كان عليه الحال في المواسم الماضية.

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