الأهلي يحسم الجدل بخصوص بيع لاعبيه.. وكارتيرون يكشف عن أهدافه مع المارد الأحمر

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شهد مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو الحالي قيام النادي الأهلي بعقد مؤتمر صحفي، وذلك من أجل الترحيب بالجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وخاصة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وفي إطار ذلك المؤتمر الصحفي حسم النادي الأهلي كل الجدل بخصوص بيع بعض لاعبيه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث أكد الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني للمارد الأحمر ليس لديه أي نية على الإطلاق لبيع أي لاعب في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن محمد يوسف على أن الجهاز الفني لفريق الأهلي قرر الحفاظ على كل العناصر المتواجدة حالياً داخل صفوف فريق الأهلي، على أن ينصب التركيز بشكل كامل في الفترة القادمة على هدف واحد فقط لا غير وهو حصد لقب دوري أبطال أفريقيا.

أما عن تحضيرات المارد الأحمر استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد، فقد أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن بعثة فريق الأهلي سوف تتوجه غداً الإثنين إلى دولة كرواتيا من أجل قضاء فترة المعسكر الخارجي، على أن يتخلل ذلك المعسكر مباراتين في إطار ودي قبل العودة من جديد إلى العاصمة المصرية القاهرة في اليوم العاشر من عمر الشهر الحالي.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي أيضاً كشف المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن أهدافه التي يرغب في تحقيقها مع المارد الأحمر، حيث شدد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على أن لديه 3 أهداف يسعى إلى تحقيقها في الفترة القادمة، وهي النتائج ثم النتائج ثم النتائج.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد منحته كافة الصلاحيات التي طلبها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قد ضم اللاعب مؤمن زكريا إلى قائمة المارد الأحمر الأفريقية.

أما عن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع صفقات جديدة، فقد شدد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على عدم حاجته في الوقت الحالي إلى التعاقد مع عناصر جديدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في حاجة أولاً إلى دراسة كل عناصر الفريق المتواجدة حالياً مع المارد الأحمر قبل اتخاذ أي قرار جديد.

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