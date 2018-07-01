ملخص مباراة اسبانيا وروسيا الاحد 1/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة اسبانيا وروسيا، تأهل منتخب روسيا إلى الدور ربع النهائي من المونديال عقب فوزه على حساب منتخب إسبانيا بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بينهما على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب إسبانيا في المباراة المدافع الروسي سيرجي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية عشر، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب روسيا في المباراة المهاجم أرتيم في الدقيقة الحادية والأربعين من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، علماً بأن منتخب روسيا سوف يجد نفسه الآن إما في مواجهة منتخب كرواتيا أو منتخب الدنمارك في الدور ربع النهائي من عمر المونديال.

وجاءت تشكيلة منتخب إسبانيا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / جيرارد بيكيه / سيرجيو راموس / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / كوكي / إيسكو / ديفيد سيلفا / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: دييغو كوستا.

المدير الفني: الإسباني فيرناندو هييرو.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب روسيا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيجور.

خط الدفاع: ماريو فرنانديز / إيليا / سيرجي / فيدور / يوري زيركوف.

خط الوسط: يوري / رومان / ألكسندر جولوفين / ألكسندر ساميدوف.

خط الهجوم: أرتيم.

المدير الفني: الروسي ستانيسلاف.

ملخص مباراة اسبانيا وروسيا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة اسبانيا وروسيا، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض منتخب إسبانيا سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وخاصة في ظل النهج الدفاعي الصارم الذي طبقه منتخب روسيا منذ الوهلة الأولى في عمر المباراة.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن صمود منتخب روسيا من الناحية الدفاعية لم يستمر طويلا، وفي الدقيقة الثانية عشر نجح منتخب إسبانيا في افتتاح التسجيل وذلك حينما سجل له المدافع الروسي المخضرم سيرجي هدفاً بالخطأ في مرماه وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الإسبانية.

ومع مرور الدقائق واصل المنتخب الإسباني عملية استحواذه على الكرة بشكل كامل، وفي مقابل ذلك صعد المنتخب الروسي بشكل تدريجي من مناطقه الخلفية وبدأ يضغط على المنتخب الإسباني في مناطقه بحثاً عن تعديل النتيجة في أسرع وقت ممكن.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب روسيا في المباراة، فقد جاء في الدقيقة السادسة والثلاثين وذلك حينما سدد اللاعب الموهوب ألكسندر جولوفين كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى ديفيد دي خيا.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والأربعين، سنحت أمام المنتخب الروسي فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها المهاجم أرتيم بنجاح مدركاً التعادل لمنتخب بلاده وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الروسية هذه المرة، ليذهب الشوط بعدها إلى نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

ملخص مباراة اسبانيا وروسيا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة اسبانيا وروسيا، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الإسباني عازماً على التقدم من جديد في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك بدت الثقة واضحة للغاية على كل لاعبي منتخب روسيا في ظل عجز المنتخب الإسباني عن اختراق خطوطهم الخلفية.

ومع مرور الدقائق بدأت المهمة تُصبح أكثر صعوبة على منتخب إسبانيا، وخاصة وأن منتخب روسيا بدأ يعتمد بشكل مكثف على الهجمات المرتدة السريعة من أجل إرباك خط دفاع منتخب إسبانيا.

وفي الدقيقة الستين حاول المدير الفني الروسي ستانيسلاف أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية من أجل محاولة خطف هدف ثاني يقضي به على أحلام منتخب لاروخا، وذلك من خلال إشراك اللاعب دينيس تشيرشيف بدلاً من اللاعب ألكسندر ساميدوف.

وبعدها بخمسة دقائق فقط واصل المدير الفني الروسي ستانيسلاف عملية تنشيط خطوطه الأمامية، وهذه المرة من خلال إشراك المهاجم السريع فيدور سمولوف بدلاً من المهاجم أرتيم طويل القامة.

وفي الدقيقة السابعة والستين حاول المدير الفني الإسباني فيرناندو هييرو أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من أجل إحكام السيطرة على خط وسط الميدان، وذلك من خلال إشراك النجم المخضرم أندريس إنييستا بدلاً من النجم ديفيد سيلفا.

وبعدها بثلاثة دقائق واصل المدير الفني الإسباني فيرناندو هييرو إجراء التعديلات على تشكيلته بحثاً عن تسجيل هدف الانتصار بأي وسيلة ممكنة، وذلك من خلال إشراك الظهير الأيمن داني كارفاخال بدلاً من الظهير الأيمن ناتشو فيرنانديز الذي لم تكن له أي خطورة من الناحية الهجومية طوال المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة واصل المنتخب الإسباني عملية استحواذه على الكرة بشكل كامل، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى المنتخب الروسي، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الوقت الأصلي من المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

ملخص مباراة اسبانيا وروسيا والشوط الإضافي الأول من المباراة

ملخص مباراة اسبانيا وروسيا، في الشوط الإضافي الأول دخل المنتخب الإسباني ضاغطاً بشكل قوي للغاية على منافسه من أجل حسم الأمور قبل ركلات الترجيح، وخاصة في ظل الإرهاق الذي بدا واضحاً للغاية على كل لاعبي منتخب روسيا.

ومع مرور الدقائق لم يتغير أي شئ على الإطلاق سواء من طرف المنتخب الإسباني أو حتى من طرف المنتخب الروسي، ليستمر السيناريو ذاته حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الإضافي الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

ملخص مباراة اسبانيا وروسيا والشوط الإضافي الثاني من المباراة

ملخص مباراة اسبانيا وروسيا، في الشوط الإضافي الثاني واصل المنتخب الإسباني عملية الاستحواذ بشكل سلبي على الكرة، وخاصة في ظل الصمود الدفاعي غير المسبوق من طرف لاعبي منتخب روسيا.

واستمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الإضافي الثاني من عمر المباراة على النتيجة ذاتها، لتذهب المباراة بعد ذلك مباشرة إلى ركلات الترجيح والتي نجح منتخب روسيا في حسمها لصالحه في نهاية المطاف بواقع فوزه بأربعة ركلات مقابل ثلاثة

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