اتحاد الكرة يحسم مصير ميدو بخصوص تواجده في الجهاز الفني للمنتخب الوطني

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر يوليو الحالي أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قد حسم الجدل وذلك بخصوص إمكانية تواجد الكابتن أحمد حسام ميدو ضمن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري في الفترة القادمة.

حيث أشارت التقارير إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر استبعاد الكابتن أحمد حسام ميدو من حسابات الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري، وذلك على الرغم من أنه قد دخل ضمن قائمة المرشحين بقوة من أجل التواجد مع المنتخب الوطني المصري في الفترة القادمة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الاتحاد المصري لكرة القدم يعتقد أن الكابتن أحمد حسام ميدو لن يكون الشخص المناسب لتولي منصب المدرب العام للمنتخب الوطني المصري، وخاصة وأن الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقر على تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب الوطني المصري مرة أخرى مما قد يجعل هناك صداماً بين الطرفين.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تعويض رحيل المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر عن صفوف أحفاد الفراعنة في أسرع وقت ممكن، وخاصة وأن المنتخب الوطني المصري مقبل على مرحلة هامة للغاية سوف يتخللها مباريات حاسمة ضمن التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام المقبل 2019 على أرض دولة الكاميرون.

هذا وقد جاء رحيل المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر عن صفوف المنتخب الوطني المصري بعد الفشل الذريع الذي حققه في مونديال روسيا الحالي، وذلك من خلال إقصائه من الدور الأول من بطولة كأس العالم عقب الخسارة في ثلاث مباريات على التوالي.

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